تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 21:36
كتب : FilGoal
يغيب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن فريقه في مواجهة ساوثامبتون.
ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.
وقرر أرني سلوت المدير الفني لليفربول منح محمد صلاح راحة من المباراة.
كما يقود ألكسندر إيزاك هجوم ليفربول في المباراة.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: مامارداشفيلي
الدفاع: جيرمي فريمبونج - جو جوميز – نايوني – أندرو روبيرتسون
الوسط: واتارو إندو – كورتس جونز – ليوني
الهجوم: كييزا – ألكساندر إيزاك – ريو نجوموها
