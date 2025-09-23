تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

يغيب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن فريقه في مواجهة ساوثامبتون.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزية.

وقرر أرني سلوت المدير الفني لليفربول منح محمد صلاح راحة من المباراة.

أخبار متعلقة:
برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك سكاي : بايرن ميونيخ يخطط لضم دي يونج مجانا

كما يقود ألكسندر إيزاك هجوم ليفربول في المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: جيرمي فريمبونج - جو جوميز – نايوني – أندرو روبيرتسون

الوسط: واتارو إندو – كورتس جونز – ليوني

الهجوم: كييزا – ألكساندر إيزاك – ريو نجوموها

محمد صلاح ليفربول كأس الرابطة
نرشح لكم
جوارديولا: مباراة هدرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل 27 دقيقة | الدوري المصري
يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513994/تشكيل-ليفربول-إيزاك-أساسي-أمام-ساوثامبتون-في-كأس-الرابطة-وغياب-صلاح