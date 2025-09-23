جوارديولا: مباراة هدرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مباراة فريقه ضد هادرسفيلد كانت مثالية ليشارك بها عمر مرموش لولا الإصابة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة هادرسفيلد تاون غدا الأربعاء في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هالاند خاض تدريبات استشفائية بالأمس ولم اره أنا ولا باقي اللاعبين اليوم، نأمل أن يتمكن من العودة قبل المباراة المقبلة".

وتابع "لن نلعب غدا بنفس تشكيل المباريات الماضية بكل تأكيد، نحن نحترم كأس الرابطة ولكن المشكلة أننا ندخل المباراة بالعديد من الإصابات ولذلك هي فرصة للاعبي الأكاديمية".

وأكمل "المباراة كانت ستكون مثالية لريان شرقي وآيت نوري وعمر مرموش ولكنهم غير متاحين بسبب الإصابة، وسنحاول أن ننافس ونعبر للدور التالي".

وشدد "خوسانوف يمكنه اللعب في أي مركز بالدفاع سوى الظهير الأيسر، رؤيته لا تصدق وقوته وثباته، مثل كايل ووكر في أفضل مستوياته، أن يأتي من أوزبكستان إلى فرنسا ثم إلى هنا وأن يتأقلم في موسم، كان الأمر صعبا وأعتقد أنه سيتعلم سريعا وسيكون أحد أفضل صفقات النادي لسنوات عديدة".

وأضاف "تهانينا لدوناروما على جائزة أفضل حارس في العالم ولباريس سان جيرمان بالتأكيد، ولكل من ترشح والذين فازوا بالجوائز، لقد قدموا عمل رائع".

وأتم "كنت فخورا بقتالنا ضد أرسنال، لقد تعافينا من شيء خسرناه بالموسم الماضي، لقد أخبرت اللاعبين أن يعطوا كل شيء على أرض الملعب وهو شيء لم نفعله بالموسم الماضي ولكننا بدأنا في فعل ذلك من جديد".

وتعادل مانشستر سيتي في المباراة الماضية مع أرسنال بهدف لكل فريق.