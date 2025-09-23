جوارديولا: مباراة هادرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مباراة فريقه ضد هادرسفيلد كانت مثالية ليشارك بها عمر مرموش لولا الإصابة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة هادرسفيلد تاون غدا الأربعاء في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هالاند خاض تدريبات استشفائية بالأمس ولم اره أنا ولا باقي اللاعبين اليوم، نأمل أن يتمكن من العودة قبل المباراة المقبلة".

أخبار متعلقة:
صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد

وتابع "لن نلعب غدا بنفس تشكيل المباريات الماضية بكل تأكيد، نحن نحترم كأس الرابطة ولكن المشكلة أننا ندخل المباراة بالعديد من الإصابات ولذلك هي فرصة للاعبي الأكاديمية".

وأكمل "المباراة كانت ستكون مثالية لريان شرقي وآيت نوري وعمر مرموش ولكنهم غير متاحين بسبب الإصابة، وسنحاول أن ننافس ونعبر للدور التالي".

وشدد "خوسانوف يمكنه اللعب في أي مركز بالدفاع سوى الظهير الأيسر، رؤيته لا تصدق وقوته وثباته، مثل كايل ووكر في أفضل مستوياته، أن يأتي من أوزبكستان إلى فرنسا ثم إلى هنا وأن يتأقلم في موسم، كان الأمر صعبا وأعتقد أنه سيتعلم سريعا وسيكون أحد أفضل صفقات النادي لسنوات عديدة".

وأضاف "تهانينا لدوناروما على جائزة أفضل حارس في العالم ولباريس سان جيرمان بالتأكيد، ولكل من ترشح والذين فازوا بالجوائز، لقد قدموا عمل رائع".

وأتم "كنت فخورا بقتالنا ضد أرسنال، لقد تعافينا من شيء خسرناه بالموسم الماضي، لقد أخبرت اللاعبين أن يعطوا كل شيء على أرض الملعب وهو شيء لم نفعله بالموسم الماضي ولكننا بدأنا في فعل ذلك من جديد".

وتعادل مانشستر سيتي في المباراة الماضية مع أرسنال بهدف لكل فريق.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال
أخر الأخبار
بيلد: يفعل في حالة واحدة.. شرط جزائي يتيح لـ كين الرحيل عن بايرن ميونيخ 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل حرس الحدود - محمد حمدي زكي يقود الهجوم ضد الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - شوبير وجراديشار أساسيان.. وعودة مرعي لمواجهة حرس الحدود 31 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: مباراة هادرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
من المطالبة برحيله لتجديد عقده.. بوليتانو مستمر مع نابولي حتى 2028 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سليمان: جون إدوارد لا يتحمل مسؤولية تأخر المستحقات.. وأزمة بانزا انتهت ساعة | الكرة المصرية
لياو يروي قصة رفضه الانضمام لـ إنتر من أجل ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أوسكار رويز ينوي إضافة عدد من الحكام الشباب في القائمة الدولية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي
/articles/513964/جوارديولا-مباراة-هادرسفيلد-كانت-مثالية-لمرموش-وفخور-بما-قدمناه-ضد-أرسنال