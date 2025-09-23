ديمبيلي: الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهداف مسيرتي.. وأشكر كل الأندية التي لعبت لها

شدد عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان على أن التتويج بالكرة الذهبية لم يكن ضمن أهداف مسيرته.

عثمان ديمبيلي النادي : باريس سان جيرمان

وتوج ديمبيلي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته.

وقال ديمبيلي خلال الحفل عقب استلام الجائزة: "هذه لحظة استثنائية ولا أستطيع وصف ما حدث لنا، لقد كان موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان به الكثير من التفاصيل بالنسبة لمسيرتي".

وواصل "الفوز بهذه الجائزة وخاصة أن يقدمها لي رونالدينيو أسطورة من أساطير كرة القدم هو أمر استثنائي وأنا فخور بكل ما حققته خلال مسيرتي".

واستمر "أولا أريد أن أشكر باريس سان جيرمان الذي جاء من أجلي في 2023 وعلى رأسه رئيس النادي، أشكر كل الفريق، إنها عائلة وناصر الخليفي يعد بمثابة والدي".

وتابع "لويس إنريكي كان استثنائيا وهو بمثابة والدي وهو شخص مهم جدا بالنسبة لمسيرتي على الرغم من أنها مستمرة، وأريد أن أشكر زملائي بفضلكم كان الموسم رائعا وحققنا تقريبا كل شيء وهذه الجائزة نتيجة ثمار عملنا جميعا، لقد فازت بها المجموعة كلها وليس أنا".

وأردف "أريد أن أشكر كل الأندية التي لعبت لها، مثل بوروسيا دورتموند ورين الذي أسسني في كل شيء يتعلق بكرة القدم وبرشلونة الذي حلمت باللعب له وحققت معه أشياء جيدة وتعلمت الكثير ولعبت مع لاعبين كبار مثل أندريس إنييستا وليونيل ميسي".

وكشف "الكرة الذهبية لم تكن أحد أهداف مسيرتي ولكن التتويج بها أمر رائع وعندما ترى من توج بها لن تجد إلا الأساطير وأنا سعيد الليلة

وأضاف "أريد أن أشكر زملائي في المنتخب ومدربي الذي وثق في منذ 8 أو 9 سنوات ودائما يستعديني في اللحظات الجيدة والصعبة ونتمنى أن نفوز بكأس العالم في عامه الأخير مع المنتخب من أجله".

وأتم "في النهاية سأشكر عائلتي تحديدا والدتي، دائما ما كانوا متواجدين لمساندتي في كل الفترات ووكيل أعمالي أيضا الذي آمن بي وقال لي إنني سأتوج بالجائزة في يوما من اليوم وهو أفضل صديق لي".

وتوج ديمبيلي خلال الموسم الماضي برفقة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي، كما بدأ الموسم الحالي بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي.