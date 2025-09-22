بعد اعتباره مهزوما في كأس مصر.. مالية كفر الزيات يستبعد إداري الفريق
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي مالية كفر الزيات استبعاد إداري الفريق الأول من العمل مع الفريق.
ويأتي ذلك بعد اعتبار النادي مهزوما في مباراة سمنود بالدور التمهيدي لكأس مصر على الرغم من فوزه.
وخسر سمنود أحد أندية دوري القسم الثاني (ب) أمام مالية كفر الزيات بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
وأوضح نادي سمنود أن مالية كفر الزيات أشرك أحد اللاعبين الموقوفين وهو عبد الله الرويني.
وأكد النادي عبر حساباته الرسمية تأهله إلى دور الـ64 في كأس مصر.
وتأهل سمنود إلى دور الـ 64 من كأس مصر.
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة القرار الرسمي بشأن المتأهل من هذه المباراة في وقت لاحق
