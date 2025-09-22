بعد اعتباره مهزوما في كأس مصر.. مالية كفر الزيات يستبعد إداري الفريق

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

مالية كفر الزيات

أعلن نادي مالية كفر الزيات استبعاد إداري الفريق الأول من العمل مع الفريق.

ويأتي ذلك بعد اعتبار النادي مهزوما في مباراة سمنود بالدور التمهيدي لكأس مصر على الرغم من فوزه.

وخسر سمنود أحد أندية دوري القسم الثاني (ب) أمام مالية كفر الزيات بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
رغم الخسارة أمام مالية كفر الزيات بركلات الترجيح.. سمنود يعلن التأهل في كأس مصر الزمالك: العمل جاري على حل الظروف المالية.. والشكر للمنظومة الرياضية بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا عودة ياسر وعمر كمال لتدريبات الأهلي.. واستمرار تأهيل عبد القادر

وأوضح نادي سمنود أن مالية كفر الزيات أشرك أحد اللاعبين الموقوفين وهو عبد الله الرويني.

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية تأهله إلى دور الـ64 في كأس مصر.

وتأهل سمنود إلى دور الـ 64 من كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة القرار الرسمي بشأن المتأهل من هذه المباراة في وقت لاحق

مالية كفر الزيات كأس مصر
نرشح لكم
بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا دوري المحترفين – 4 تعادلات سلبية.. و6 أهداف في مباراتين حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك القسم الثاني - بعد شهرين فقط.. رحيل أيمن عبد العزيز من تدريب دايموند القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي القسم الثاني ب - رغم الهزيمة.. اتحاد الكرة يعتبر النجوم فائزا على بنها الحضري يدعم نادي كفر البطيخ.. ومباراة استعراضية بين الفريق ونجوم مصر القدامى
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" ساعة | الكرة الأوروبية
بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية ساعة | منتخب مصر
الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513934/بعد-اعتباره-مهزوما-في-كأس-مصر-مالية-كفر-الزيات-يستبعد-إداري-الفريق