كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة

أعلن النادي الأهلي موعد الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الجديد.

وقرر مجلس إدارة الأهلي فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل على أن تقام الانتخابات يومي 30 و31 في أكتوبر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اختيار النادي الأهلي ليوم 31 أكتوبر لإجراء الانتخابات (طالع التفاصيل).

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق نيته عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

ويؤجل الخطيب قراره النهائي لحين العودة بعد أداء مناسك العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.