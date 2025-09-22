برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - إيفرتون

شدد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي على شعوره بالغضب بسبب عدد أيام الراحة التي حصل عليها فريقه قبل مواجهة أرسنال.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة إندبيندبنت: "لو خسرنا لم أكن لأقول ذلك ولكن في الحقيقة لا يمكن أن ندخل واحدة من أهم المباريات مع وجود أفضلية لهم على مستوى الراحة".

أخبار متعلقة:
قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي برناردو: ركلة جزاء مرموش المهدرة لم تكن سبب خسارة نهائي الكأس تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستمرار برناردو سيلفا رغم اهتمام بنفيكا وبرشلونة

وواصل "من غير العادل أن نلعب مباراة كتلك في مثل هذه الظروف، لقد حصلوا على 5 أيام راحة ونحن حصلنا على يومين ونصف فقط وفي واحدة من أهم المباريات لا يمكن أن يحدث ذلك".

وتابع "لم أكن أشعر بأني في أفضل حال لألعب، يجب أن نكون في أفضل أحوالنا، لقد رأينا خوسانوف يصاب لأن مباراة كتلك تطلب الكثير".

وأتم "أشعر بالغضب لأننا لم نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا بسبب قرار شخص اعتقد أن من العادل أن نحصل على راحة يومين ونصف أقل من أرسنال، ولكننا في النهاية حاولنا أن نقاتل وبقينا سويا والتزمنا بالخطة".

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز برناردو سيلفا
نرشح لكم
الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية 39 دقيقة | منتخب مصر
الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513919/برناردو-سيلفا-لم-نقدم-أفضل-ما-لدينا-ضد-أرسنال-بسبب-قرار-غير-عادل