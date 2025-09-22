برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل

شدد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي على شعوره بالغضب بسبب عدد أيام الراحة التي حصل عليها فريقه قبل مواجهة أرسنال.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة إندبيندبنت: "لو خسرنا لم أكن لأقول ذلك ولكن في الحقيقة لا يمكن أن ندخل واحدة من أهم المباريات مع وجود أفضلية لهم على مستوى الراحة".

وواصل "من غير العادل أن نلعب مباراة كتلك في مثل هذه الظروف، لقد حصلوا على 5 أيام راحة ونحن حصلنا على يومين ونصف فقط وفي واحدة من أهم المباريات لا يمكن أن يحدث ذلك".

وتابع "لم أكن أشعر بأني في أفضل حال لألعب، يجب أن نكون في أفضل أحوالنا، لقد رأينا خوسانوف يصاب لأن مباراة كتلك تطلب الكثير".

وأتم "أشعر بالغضب لأننا لم نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا بسبب قرار شخص اعتقد أن من العادل أن نحصل على راحة يومين ونصف أقل من أرسنال، ولكننا في النهاية حاولنا أن نقاتل وبقينا سويا والتزمنا بالخطة".