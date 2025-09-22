صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن الفريق الأقرب للمنافسة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وأوضح صلاح في تصريحات لقناة بي ان سبورتس: "تواجدت حتى الآن لـ9 مواسم، وأعتقد أن مانشستر سيتي هو المنافس المباشر بالإضافة إلى أرسنال وتشيلسي، أعتقد أن هؤلاء سيكونون الأربعة الكبار هذا الموسم".

وعن عودة ليفربول في النتيجة هذا الموسم، رد صلاح معلقا "شيء جيد أن نظهر ردة فعل سريعة تجاه الأمور السلبية التي من الممكن أن تحدث في المباريات، سعيد بما حدث وردة الفعل، ويجب أن ندرس ذلك بعمق، أعتقد أن هذا أمر قابل للإصلاح".

وأكمل "تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة؟ أتحدث من وجهة نظر المهاجم ولذلك يجب طرح السؤال أيضا على المدافعين والمدرب، ولكن نحن آمنا بحظوظنا حتى الدقائق الأخيرة وهو ما حدث".

وأضاف "إذا أردت أن تفوز بالدوري الإنجليزي، يجب أن توجد التوازن بين الهجوم والوسط والدفاع، تقبل الأهداف الكثيرة ليس بالإشارة الجيدة، ولكن يجب إصلاح الأمور".

وتابع "أعتقد أننا يجب أن نوجد التوليفة الجيدة بين كل اللاعبين، وعلى كل لاعب أن يفرض نفسه في التشكيل الأساسي، وينطبق هذا على لاعبي دكة الاحتياط، عليك أن تحلل مقاطع الفيديو الخاصة بكل فريق تقابله، وبالأخص اللاعبين الجدد عليهم أن يثابروا في المران ويطرحوا الأسئلة".

وحقق ليفربول الفوز أمام بورنموث 4-2 في الدوري الإنجليزي سُجل هدفي الفوز في الدقيقتين 88 و90، وأمام نيوكاسل 3-2 في الدوري الإنجليزي سُجل هدف الفوز في الدقيقة 90+10.

كما فاز أمام أرسنال 1-0 في الدوري الإنجليزي سُجل هدف الفوز في الدقيقة 83، ثم فوز أمام بيرنلي 1-0 في الدوري الإنجليزي سُجل هدف الفوز في الدقيقة 90+5.

وأخيرا حقق ليفربول الفوز أمام أتليتكو مدريد 3-2 في دوري الأبطال، وسُجل هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

وعن تأثره وبكائه عقب مباراة بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي، وتحية الراحل ديوجو جوتا، رد صلاح "عانقت فيرجيل فان دايك، تجمعني علاقة بناءة معه، لم أنطق بأي كلمة ولكن الأحاسيس كانت عالية جدا، ورأيت شخصا من الجماهير يبكي وتحركت بداخلي المشاعر، وقررت أن أبقى مع الجماهير".

وردا على سر لياقته البدنية، أوضح صلاح "لا أعتقد أن هناك سر في الحفاظ على لياقتي، أنا أثابر في المران وأعتني بنفسي، كجزء من روتيني اليوم، أستيقظ في الصباح وأؤدي الصلاة، وأتناول وجبات صحية وأسمع الموسيقى، وبعد الانتهاء من المران أذهب للمنزل وأدخل لغرفة اللياقة البدنية الساعة 6:30 مساءً، لأقضي 40 دقيقة في المران لأستعيد عافيتي، ثم أذهب إلى الساونا وإذا توفر لي الوقت أذهب للمسبح قبل وجبة العشاء عند السابعة والنصف".

كما تحدث عن هوجو إيكيتيكي مهاجم الفريق القادم من أينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية: "هو لاعب محير ولديه ميزة فهو يشبه ديفوك أوريجي، يمتلك الكثير من العناصر التي تميزه، يعرف ما هو الدور الذي يقوم به، أعتقد أنه يتعامل بطريقة جيدة وسجل 3 أهداف حتى الآن، ندري أن الضغط كبير عليه بسبب حجم الصفقة التي وصلت لـ90 مليون جنيه إسترليني، أنا سعيد جدا لأجله، وأتمنى أن يستمر على نفس النهج".

وسجل إيكيتيكي المهاجم الفرنسي صاحب الـ23 عاما، 3 أهداف هذا الموسم أمام بورنموث، ونيوكاسل، وإيفرتون، كما قدم تمريرة حاسمة أمام بورنموث.