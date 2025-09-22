مؤتمر يايسله: بيراميدز يمتلك عناصر مميزة.. وسنتدارك أخطاء المباراتين السابقتين

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله - المدير الفني لفريق أهلي جدة

يرى الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لـ أهلي جدة السعودي، أن فريقه قادر على تخطي عقبة بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على أهلي جدة في المباراة المقررة بينهما الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء بجدة، في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال".

وأوضح يايسله في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بيراميدز يمتلك عناصر مميزة ولاعبين على مستوى عال".

واستدرك "لكننا مستعدون ومع دعم جماهيرنا سنتمكن من تخطي المباراة وتحقيق الفوز".

وأكمل "غدًا سيكون يومًا استثنائيًا يتزامن مع اليوم الوطني السعودي، ونسعى لإسعاد جماهيرنا بحصد اللقب القاري، حضور الجماهير سيمنح الفريق طاقة مضاعفة، وسيكون دافعًا قويًا لتحقيق الانتصار والتتويج بالنهائي القاري."

وأضاف "سعيدون بوجودنا في هذا النهائي القاري، وهدفنا أن نمنح جماهيرنا مزيدًا من الفرح بتحقيق الانتصار والتتويج بالبطولة، كما فعلنا من قبل في بطولة نخبة أبطال آسيا".

وتوج أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا النسخة الماضية بعد الفوز على كاواساكي الياباني في النهائي بهدفين نظيفين.

وعن موقف ويندرسون جالينو؟، رد المدرب الألماني "ما زال أمامنا 24 ساعة قبل النهائي، وسنقيم الوضع مع الجهاز الطبي لاتخاذ القرار المناسب حول إمكانية مشاركته أمام بيراميدز غدًا، حتى لو تطلّب الأمر بعض المخاطرة."

وأتم حديثه عن أخطاء المباريات الماضية لفريقه: "لا أخطط لأن يقتصر أداء الفريق على الشوط الثاني فقط، وما جرى في المباراتين السابقتين مجرد أخطاء سنتداركها ونعمل على تفاديها".

وحقق الأهلي السعودي الفوز على ناساف الأوزبكي برباعية مقابل هدفين في افتتاحية مشوار الفريق للدفاع عن لقبه دوري أبطال آسيا.

وتأخر الأهلي بهدفين في الشوط الأول قبل أن يسجل رباعية في الشوط الثاني ليفوز بالمباراة.

كما تأخر الأهلي أمام الهلال بثلاثية في الشوط الأول في الدوري السعودي، قبل أن ينجح في تسجيل ثلاثية بالدقائق الأخيرة من المباراة لتنتهي بنتيجة 3-3.

