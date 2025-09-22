تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

موريلو - نوني مادويكي - أرسنال - نوتنجهام فورست

نقلت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مخاوف لدى أرسنال من إصابة الفرنسي نونو مادويكي في الرباط الصليبي للركبة.

ونقلت التقارير الإنجليزية عن "كون هاريسون" المطلع على شؤون أرسنال، أن استبدال مادويكي أمام مانشستر سيتي بين الشوطين، جاء بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة في ركبته.

وشارك ماوديكي في الشوط الأول من المباراة قبل أن يتم استبداله ويحل بوكايو ساكا بدلا منه مع بداية الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول

وأوضح هاريسون عبر حسابه على إكس "تم استبدال اللاعب الذي انضم إلى أرسنال في الصيف في الشوط الثاني ضد مانشستر سيتي أمس بعد أن شعر بعدم الراحة في الركبة."

وأكمل "من المقرر أن يخضع مادويكي لفحوصات اليوم، وقد يغيب عن جزء كبير من الموسم إذا تأكدت إصابته في الرباط الصليبي الأمامي."

وتعادل أرسنال ومانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

وشارك مادويكي في 5 مباريات من إجمالي 6 مباريات خاضها الجانرز هذا الموسم في كافة المسابقات.

ولكن لم يعلن أرسنال بعد عن أي تفاصيل بشأن سبب خروج مادويكي أو تعرضه للإصابة أمام مانشستر سيتي.

ويستعد أرسنال لمواجهة بورت فايل يوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس كاراباو، قبل أن يحل ضيفا أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويعاني الجانرز من غياب جابريل جيسوس، وكاي هافيرتز، فيما عاد بوكايو ساكا من الإصابة، فيما تعرض مارتن أوديجارد لإصابة أمام نوتينجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بالتساوي مع توتنام وبورنموث خلف ليفربول المتصدر بـ 15 نقطة.

مادويكي أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر - حفل الكرة الذهبية.. الكشف عن ترتيب فان دايك وهالاند برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) مانشستر سيتي
أخر الأخبار
وكيل فينيسيوس يقدم سفره إلى إسبانيا للاجتماع مع ريال مدريد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر - حفل الكرة الذهبية.. الكشف عن ترتيب فان دايك وهالاند 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم الخسارة أمام مالية كفر الزيات بركلات الترجيح.. سمنود يعلن التأهل في كأس مصر 50 دقيقة | الكرة المصرية
ساهم في الثنائية التاريخية.. فادلو ديفيدز مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي ساعة | الوطن العربي
صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - فاركو (0)-(0) المصري.. خطيرة قبل النهاية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513907/تقارير-مخاوف-من-إصابة-مادويكي-في-الرباط-الصليبي