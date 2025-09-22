تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي

نقلت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مخاوف لدى أرسنال من إصابة الفرنسي نونو مادويكي في الرباط الصليبي للركبة.

ونقلت التقارير الإنجليزية عن "كون هاريسون" المطلع على شؤون أرسنال، أن استبدال مادويكي أمام مانشستر سيتي بين الشوطين، جاء بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة في ركبته.

وشارك ماوديكي في الشوط الأول من المباراة قبل أن يتم استبداله ويحل بوكايو ساكا بدلا منه مع بداية الشوط الثاني.

وأوضح هاريسون عبر حسابه على إكس "تم استبدال اللاعب الذي انضم إلى أرسنال في الصيف في الشوط الثاني ضد مانشستر سيتي أمس بعد أن شعر بعدم الراحة في الركبة."

وأكمل "من المقرر أن يخضع مادويكي لفحوصات اليوم، وقد يغيب عن جزء كبير من الموسم إذا تأكدت إصابته في الرباط الصليبي الأمامي."

وتعادل أرسنال ومانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

وشارك مادويكي في 5 مباريات من إجمالي 6 مباريات خاضها الجانرز هذا الموسم في كافة المسابقات.

ولكن لم يعلن أرسنال بعد عن أي تفاصيل بشأن سبب خروج مادويكي أو تعرضه للإصابة أمام مانشستر سيتي.

ويستعد أرسنال لمواجهة بورت فايل يوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس كاراباو، قبل أن يحل ضيفا أمام نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويعاني الجانرز من غياب جابريل جيسوس، وكاي هافيرتز، فيما عاد بوكايو ساكا من الإصابة، فيما تعرض مارتن أوديجارد لإصابة أمام نوتينجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بالتساوي مع توتنام وبورنموث خلف ليفربول المتصدر بـ 15 نقطة.