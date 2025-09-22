في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان قائمة فريقه لمواجهة مارسيليا في قمة الدوري الفرنسي.

عثمان ديمبيلي

النادي : باريس سان جيرمان

وتأجل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، مساء الأحد.

وتقرر إقامة المباراة مساء اليوم الإثنين، على ملعب فيلودروم معقل مارسيليا.

أخبار متعلقة:
رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟ "صلاح من أجل الحلم".. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان بلا تغييرات، كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ريناتو مارين

الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - ماركينيوس - نوهام كامارا - إيليا زابارني - باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو ميندش

الوسط: سيني مايولو - إبراهيم مباي - فابيان رويز - فيتينا - لي كانج إن - زائير إيمري

الهجوم: كفارتسخيليا - جونكالو راموس

ويغيب عن القائمة عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وتقام حفل جائزة الكرة الذهبية في نفس توقيت المباراة.

ويتواجد 8 لاعبين من باريس سان جيرمان في القائمة النهائية المكونة من 30 لاعبا المرشحون للتتويج بجائزة بالون دور، وهم: عثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، وفابيان رويز، ونونو ميندش، وفيتينا، وديزيري دوي، وكفارتسخيليا، وجواو نيفيز.

ويحتل باريس سان جيرمان الصدارة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

الكرة الذهبية باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي
نرشح لكم
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟ "صلاح من أجل الحلم".. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة مواعيد مباريات الإثنين 22 سبتمبر 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري المصري وكلاسيكو فرنسا فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر ألونسو: لم أفكر في بالون دور كثيرا.. وهذا اللاعب فاجأني 3 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال 53 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس إنتركونتيننتال - بيراميدز بالزي الأساسي.. وأهلي جدة بالطاقم الأخضر الكامل ساعة | سعودي في الجول
عبد الله السعيد: أنا تحت أمر منتخب مصر ولن أتأخر أبدا.. وهذا اللاعب يشبه طريقة لعبي ساعة | الدوري المصري
في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513904/في-نفس-توقيت-حفل-الكرة-الذهبية-غياب-ديمبيلي-عن-قائمة-سان-جيرمان-أمام-مارسيليا