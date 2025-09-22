في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان قائمة فريقه لمواجهة مارسيليا في قمة الدوري الفرنسي.

وتأجل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، مساء الأحد.

وتقرر إقامة المباراة مساء اليوم الإثنين، على ملعب فيلودروم معقل مارسيليا.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان بلا تغييرات، كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ريناتو مارين

الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - ماركينيوس - نوهام كامارا - إيليا زابارني - باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو ميندش

الوسط: سيني مايولو - إبراهيم مباي - فابيان رويز - فيتينا - لي كانج إن - زائير إيمري

الهجوم: كفارتسخيليا - جونكالو راموس

ويغيب عن القائمة عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وتقام حفل جائزة الكرة الذهبية في نفس توقيت المباراة.

ويتواجد 8 لاعبين من باريس سان جيرمان في القائمة النهائية المكونة من 30 لاعبا المرشحون للتتويج بجائزة بالون دور، وهم: عثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، وفابيان رويز، ونونو ميندش، وفيتينا، وديزيري دوي، وكفارتسخيليا، وجواو نيفيز.

ويحتل باريس سان جيرمان الصدارة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين.