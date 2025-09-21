خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 23:55

كتب : محمد جمال

عبد الحميد بسيوني

تأكد غياب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود عن المباراة القادمة أمام الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن قرار الأطباء هو استمرار فترة راحة عبد الحميد بسيوني المقدرة بأسبوعين.

وبالتالي من المرجح أن تكون مباراة الأهلي هي الأخيرة في غياب بسيوني عن قيادة الحرس، على أن يعود أمام زد في الجولة العاشرة يوم 27 سبتمبر.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساءً.

وتعرض بسيوني لأزمة قلبية مفاجئة قبل مباراة الجونة في الجولة الخامسة من المسابقة، ونُقل آنذاك على إثرها للمستشفى وخضع لجراحة ناجحة. (طالع التفاصيل)

وانتصر الحرس على الجونة بنتيجة 2-1 وخسر من سموحة بهدف دون رد في الجولتين الأخيرتين خلال غياب بسيوني عن مقاعد البدلاء.

ويحتل الحرس المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات فيما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط وله مباراة أقل.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

عبد الحميد بسيوني حرس الحدود الأهلي الدوري المصري
