جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

خضع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وتعرض عبد الحميد بسيوني لوعكة صحية مفاجئة قبل مباراة فريقه اليوم أمام الجونة في الدوري.

ليتم نقله إلى المستشفى ويخضع لجراحة ناجحة، ويغيب عن مباراة فريقه.

وكان حرس الحدود حقق الفوز على الجونة بهدفين لهدف ضمن الجولة 6 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الحرس لـ 8 نقاط في المركز التاسع، فيما تكبد الجونة أول خسارة وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وعقب المباراة حرص لاعبو حرس الحدود على الذهاب إلى المستشفى لزيارة عبد الحميد بسيوني والاطمئنان على صحته.