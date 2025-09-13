جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

خضع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وتعرض عبد الحميد بسيوني لوعكة صحية مفاجئة قبل مباراة فريقه اليوم أمام الجونة في الدوري.

ليتم نقله إلى المستشفى ويخضع لجراحة ناجحة، ويغيب عن مباراة فريقه.

أخبار متعلقة:
الأول مع الزمالك.. الدباغ يسجل في المصري كهربا يسجل ويصنع في أول ظهور مع القادسية ويتصدر الدوري الكويتي مبكرا رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي

وكان حرس الحدود حقق الفوز على الجونة بهدفين لهدف ضمن الجولة 6 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الحرس لـ 8 نقاط في المركز التاسع، فيما تكبد الجونة أول خسارة وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وعقب المباراة حرص لاعبو حرس الحدود على الذهاب إلى المستشفى لزيارة عبد الحميد بسيوني والاطمئنان على صحته.

حرس الحدود الدوري المصري عبد الحميد بسيوني
نرشح لكم
أوجولا يقود سيراميكا كليوباترا للانتصار لأول مرة على سموحة في الدوري استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع الأول مع الزمالك.. الدباغ يسجل في المصري بسبب الأخطاء.. فاركو يستعد لتقديم شكوى ضد القلاوي رسالة من الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية في الأهلي
أخر الأخبار
ألونسو: الحكم فسر طرد هاوسن ولكنه لم يقنعني دقيقة | الدوري الإسباني
أوجولا يقود سيراميكا كليوباترا للانتصار لأول مرة على سموحة في الدوري 2 دقيقة | الدوري المصري
استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري 3 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات 15 دقيقة | رياضة نسائية
المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري 32 دقيقة | الدوري المصري
يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود 45 دقيقة | الدوري المصري
تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513335/جراحة-عاجلة-لـ-عبد-الحميد-بسيوني-بعد-تعرضه-لوعكة-صحية-مفاجئة