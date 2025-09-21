جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 23:19

فسر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قراره بالتخلي عن الاستحواذ أمام أرسنال في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب في تصريحاته بعد المباراة: "نحاول ألا نكون بهذا الشكل، ولكن عندما يكون الخصم أفضل ولدينا إرلينج هالاند الذي يمكنه الركض بهذه القوة، يجب أن نفعل ذلك”.

وأوضح "سجلنا الكثير من الهجمات المرتدة مع ليروي ساني ورحيم ستيرلينج وكيفن دي بروين. أفضل ألا نفعل ذلك لكنني أتوقع في هذا المستوى أن نضطر لذلك”.

وعن المباراة قال: "لا يمكننا تحليلها دون الحديث عن أحداث هذا الأسبوع. لعبنا مباريات صعبة ضد يونايتد ونابولي".

وتابع "أرفع القبعة للفريق وصلابته الذهنية. ولكن عندما لا تكون فعالًا في الضغط، دائمًا ما يكون الأمر صعبًا، أعتقد أن النتيجة عادلة”.

وواصل “نفذنا ببعض التحولات لكن أعتقد أن أرسنال كان أفضل. إنها نتيجة أفضل من الموسم الماضي وأفضل من مباراة يونايتد الأسبوع الماضي، لذلك سنتقبل ذلك”.

وأوضح "لقد كانوا أفضل وكنا مرهقين. لعبنا مباراة قوية ضد نابولي ثم كان لدينا أربع أو خمس ساعات للوصول إلى لندن”.

وتعادل أرسنال مع منافسه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي، بينما أحرز جابرييل مارتينيلي هدف أرسنال.

وبات هدف هالاند في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف يستقبله أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمبر 2024، ووقتها سجل هالاند أيضا الهدف في نفس الدقيقة.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز التاسع.

