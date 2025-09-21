بيليجريني: كنت على وشك الرحيل من روما ثم سجلت في الدربي

عبر لورينزو بيليجريني لاعب روما عن سعادته بتسجيله في شباك لاتسيو خلال دربي العاصمة.

وحقق روما الفوز على لاتسيو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

طالما أرتدي هذا القميص فسأظل بكامل تركيزي، الحياة لا يمكن التنبؤ بها، لا تعرف ما الذي قد يحدث لاحقا بعد".

وأضاف "كنت على وشك الرحيل ثم تعرضت للإصابة، لكنني عدت كأساسي وسجلت هدف الفوز في الدربي".

وأنهى حديثه قائلا: "ما أتمناه الآن هو أن أسجل تحت الكورفا سود وأركض هناك لأحتفل مع جماهيري".

الفوز رفع رصيد روما إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وسيلعب روما مباراته المقبلة ضد نيس في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يلعب لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي.