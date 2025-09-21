بيليجريني: كنت على وشك الرحيل من روما ثم سجلت في الدربي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

لورينزو بيليجريني - روما

عبر لورينزو بيليجريني لاعب روما عن سعادته بتسجيله في شباك لاتسيو خلال دربي العاصمة.

وحقق روما الفوز على لاتسيو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

طالما أرتدي هذا القميص فسأظل بكامل تركيزي، الحياة لا يمكن التنبؤ بها، لا تعرف ما الذي قد يحدث لاحقا بعد".

أخبار متعلقة:
ساري: لا نستحق الخسارة من روما.. وخسرنا الدربي بخطأ فادح طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو السقوط الأول لـ جاسبريني.. تورينو يفوز على روما بعد 4 أعوام مسؤول روما السابق: الجمهور أراد قتلي بسبب دي روسي.. وأمر "رجل المطافي" لمورينيو

وأضاف "كنت على وشك الرحيل ثم تعرضت للإصابة، لكنني عدت كأساسي وسجلت هدف الفوز في الدربي".

وأنهى حديثه قائلا: "ما أتمناه الآن هو أن أسجل تحت الكورفا سود وأركض هناك لأحتفل مع جماهيري".

الفوز رفع رصيد روما إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وسيلعب روما مباراته المقبلة ضد نيس في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يلعب لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي.

روما الدوري الإيطالي لاتسيو لورينزو بيليجريني
نرشح لكم
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) خيتافي الثاني على التوالي.. فليك يستبعد راشفورد من تشكيل برشلونة لهذا السبب أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي ساري: لا نستحق الخسارة من روما.. وخسرنا الدربي بخطأ فادح
أخر الأخبار
هشام نصر: هذا هو الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد جون إدوارد 4 دقيقة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة 6 دقيقة | الدوري المصري
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513878/بيليجريني-كنت-على-وشك-الرحيل-من-روما-ثم-سجلت-في-الدربي