تشكيل برشلونة - رافينيا يقود هجوم البلوجرانا أمام خيتافي

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويستمر غياب لامين يامال، بينما يتواجد رافينيا في التشكيل الأساسي قبل حفل الكرة الذهبية.

ويتواجد رافينيا ويامال في قائمة الكرة الذهبية، التي سيعلن الفائز عنها غدا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتين

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي هزم إسبانيول.