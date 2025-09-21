طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

نادي الزمالة السوداني

فاز فريق ديكاداها الصومالي على منافسه الزمالة السوداني بهدف دون رد.

وواجه ديكاداها غريمه الزمالة في ذهاب دور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتمكن ديكاداها من الفوز بعد تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بخصمه الزمالك في دور التمهيدي الثاني.

وتأهل نادي الزمالة السوداني لأول مرة في تاريخه إلى الكونفدرالية باحتلال المركز الرابع من بطولة النخبة السودانية.

مواجهة أشبه بالحلم

عبد الرحيم حتيلة، رئيس نادي الزمالة، وصف مواجهة الزمالك بأنها ستكون “تاريخية”، مشددا على الاحترام المتبادل بين الناديين.

وقال رئيس نادي الزمالة السوداني عبر قناة DMC: "طموحنا من البداية كان المشاركة القارية، واستطعنا حصد بطاقة التأهل للكونفدرالية، وفي حال واجهنا الزمالك سيكون لقاءً تاريخيا".

وواصل "إذ واجهنا نادي الزمالك؟ قلبي في مكان وعقلي في مكان آخر".

وأكمل "في حال واجهنا الزمالك سنوافق على أن يخوض اللقاء بقميصه الأساسي وسنلعب نحن بالقميص الاحتياطي احتراما له".

الزمالك النسخة الماضية من الكونفدرالية بالدور ربع النهائي على يد ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

