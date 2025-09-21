مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. رايا يتصدى

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------------

ق 57: انطلاقة رائعة من جيريمي دوكو ثم مرر الكرة إلى هالاند الذي سدد الكرة وتصدى لها دافيد رايا حارس أرسنال.

ق 50: تسديدة قوية من إيبيريتشي إيزي تصدى لها دوناروما.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 9: جووووووووول إيرلينج هالاند بعد انفراد بالحارس عقب تمريرة من تيجاني ريندرز.

بداية المباراة

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أستون فيلا يسجل أول أهدافه في الدوري بتعادل مع سندرلاند التشكيل – عودة ساليبا لدفاع أرسنال.. ومانشستر سيتي بلا تغييرات في غياب مرموش جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول مواعيد مباريات الأحد 21 سبتمبر - دربي العاصمة الإيطالية وقمة أرسنال وسيتي وكلاسيكو فرنسا ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
الهلال يعلن مدة غياب كانسيلو 34 دقيقة | سعودي في الجول
ساري: لا نستحق الخسارة من روما.. وخسرنا الدربي بخطأ فادح 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مع طرد سورلوث وركلة جزاء مهدرة.. أتليتكو مدريد يتعادل مع مايوركا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر يانيك فيريرا: التركيز الآن على مباراة الجونة وليس مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. رايا يتصدى 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جاسبريني: اللاعبون لم يسمعوا تعليماتي بسبب الضوضاء في دربي العاصمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي
/articles/513863/مباشر-الدوري-الإنجليزي-أرسنال-0-1-مانشستر-سيتي-رايا-يتصدى