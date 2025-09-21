مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووووووول هالاند

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ق 9: جووووووووول إيرلينج هالاند بعد انفراد بالحارس عقب تمريرة من تيجاني ريندرز.

بداية المباراة

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
