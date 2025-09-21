انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

انتهت

ق 90+3: جوووووووووول جابرييل مارتينيلي بعد انفراد بدوناروما.

ق 57: انطلاقة رائعة من جيريمي دوكو ثم مرر الكرة إلى هالاند الذي سدد الكرة وتصدى لها دافيد رايا حارس أرسنال.

ق 50: تسديدة قوية من إيبيريتشي إيزي تصدى لها دوناروما.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 9: جووووووووول إيرلينج هالاند بعد انفراد بالحارس عقب تمريرة من تيجاني ريندرز.

بداية المباراة