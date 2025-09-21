انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) مانشستر سيتي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------------

انتهت

ق 90+3: جوووووووووول جابرييل مارتينيلي بعد انفراد بدوناروما.

ق 57: انطلاقة رائعة من جيريمي دوكو ثم مرر الكرة إلى هالاند الذي سدد الكرة وتصدى لها دافيد رايا حارس أرسنال.

ق 50: تسديدة قوية من إيبيريتشي إيزي تصدى لها دوناروما.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 9: جووووووووول إيرلينج هالاند بعد انفراد بالحارس عقب تمريرة من تيجاني ريندرز.

بداية المباراة

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح جوارديولا: مباراة هدرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي 9 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي 16 دقيقة | الدوري الإسباني
الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة 37 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر إنتركونتينينتال - أهلي جدة (0)-(1) بيراميدز.. الثاني يضيع 49 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي : بايرن ميونيخ يخطط لضم دي يونج مجانا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513863/انتهت-الدوري-الإنجليزي-أرسنال-1-1-مانشستر-سيتي