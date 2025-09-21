انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) مانشستر سيتي
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
--------------------------------------------
انتهت
ق 90+3: جوووووووووول جابرييل مارتينيلي بعد انفراد بدوناروما.
ق 57: انطلاقة رائعة من جيريمي دوكو ثم مرر الكرة إلى هالاند الذي سدد الكرة وتصدى لها دافيد رايا حارس أرسنال.
ق 50: تسديدة قوية من إيبيريتشي إيزي تصدى لها دوناروما.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 9: جووووووووول إيرلينج هالاند بعد انفراد بالحارس عقب تمريرة من تيجاني ريندرز.
بداية المباراة
