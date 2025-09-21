أستون فيلا يسجل أول أهدافه في الدوري بتعادل مع سندرلاند
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:00
كتب : FilGoal
كسر أستون فيلا صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي، وسجل أول أهدافه في المسابقة هذا الموسم وذلك عندما تعادل مع سندرلاند في الجولة الخامسة من المسابقة.
وتعادل أستون فيلا مع سندرلاند بهدف لكل فريق، ليحصد الفيلانز أول نقاطه في الدوري هذا الموسم بعدما خسر 4 مباريات متتالية في انطلاقة الموسم.
ورفع سندرلاند رصيده إلى النقطة 8 في المركز السابع.
هدف أستون فيلا جاء عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل سندرلاند في الدقيقة 76 بهدف سجله ويلسون إسيدور.
في مباراة أخرى تعادل نيوكاسل يونايتد مع مضيفه بورنموث سلبيا.
ورفع بورنموث رصيد إلى النقطة 10 في المركز الثالث، ووصل نيوكاسل إلى النقطة 6 في المركز الـ13.
