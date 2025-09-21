أستون فيلا يسجل أول أهدافه في الدوري بتعادل مع سندرلاند

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

ماتي كاش لاعب أستون فيلا

كسر أستون فيلا صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي، وسجل أول أهدافه في المسابقة هذا الموسم وذلك عندما تعادل مع سندرلاند في الجولة الخامسة من المسابقة.

وتعادل أستون فيلا مع سندرلاند بهدف لكل فريق، ليحصد الفيلانز أول نقاطه في الدوري هذا الموسم بعدما خسر 4 مباريات متتالية في انطلاقة الموسم.

ورفع سندرلاند رصيده إلى النقطة 8 في المركز السابع.

أخبار متعلقة:
ماركا: أوباميكانو يبلغ وكيل أعماله برغبته في الانضمام لـ ريال مدريد سيتعارض مع حفل الكرة الذهبية.. تحديد الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو

هدف أستون فيلا جاء عن طريق ماتي كاش في الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل سندرلاند في الدقيقة 76 بهدف سجله ويلسون إسيدور.

في مباراة أخرى تعادل نيوكاسل يونايتد مع مضيفه بورنموث سلبيا.

ورفع بورنموث رصيد إلى النقطة 10 في المركز الثالث، ووصل نيوكاسل إلى النقطة 6 في المركز الـ13.

سندرلاند نيوكاسل أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووووووول هالاند التشكيل – عودة ساليبا لدفاع أرسنال.. ومانشستر سيتي بلا تغييرات في غياب مرموش جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول مواعيد مباريات الأحد 21 سبتمبر - دربي العاصمة الإيطالية وقمة أرسنال وسيتي وكلاسيكو فرنسا ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر يانيك فيريرا: التركيز الآن على مباراة الجونة وليس مواجهة الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووووووول هالاند 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جاسبريني: اللاعبون لم يسمعوا تعليماتي بسبب الضوضاء في دربي العاصمة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
عقوبات الدوري – إيقاف محمد شوقي 3 مباريات.. وثنائي الزمالك واحدة 55 دقيقة | الدوري المصري
أستون فيلا يسجل أول أهدافه في الدوري بتعادل مع سندرلاند ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: أوباميكانو يبلغ وكيل أعماله برغبته في الانضمام لـ ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513860/أستون-فيلا-يسجل-أول-أهدافه-في-الدوري-بتعادل-مع-سندرلاند