التشكيل – عودة ساليبا لدفاع أرسنال.. ومانشستر سيتي بلا تغييرات في غياب مرموش

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

عاد ويليام ساليبا لقيادة دفاع أرسنال من جديد بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، وذلك أمام مانشستر سيتي.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

على جانب آخر حافظ جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الذي لعب به المباراة الماضية ضد مانشستر يونايتد.

وذلك في غياب عمر مرموش نجم منتخب مصر للإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – جابريال – ويليام ساليبا – ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيمندي – ديكلان رايس – ميكيل ميرينو

الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – تيجاني رينديرز

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.

