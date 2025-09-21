خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي

ينتظر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ حرس الحدود قرار الأطباء لمعرفة موقفه من التواجد مع الفريق خلال مباراة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساءً.

وتعرض بسيوني لأزمة قلبية مفاجئة قبل مباراة الجونة في الجولة الخامسة من المسابقة، ونُقل آنذاك على إثرها للمستشفى وخضع لجراحة ناجحة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن بسيوني ينتظر قرار الأطباء مساء اليوم الأحد أو صباح غدا الإثنين النهائي ليحدد موقفه بشأن إمكانية قيادة حرس الحدود من الملعب أمام الأهلي.

وانتصر الحرس على الجونة بنتيجة 2-1 وخسر من سموحة بهدف دون رد في الجولتين الأخيرتين خلال غياب بسيوني عن مقاعد البدلاء.

ويحتل الحرس المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات فيما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط وله مباراة أقل.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.