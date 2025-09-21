خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 14:19

كتب : بسام أبو بكر

عبد الحميد بسيوني

ينتظر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ حرس الحدود قرار الأطباء لمعرفة موقفه من التواجد مع الفريق خلال مباراة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساءً.

وتعرض بسيوني لأزمة قلبية مفاجئة قبل مباراة الجونة في الجولة الخامسة من المسابقة، ونُقل آنذاك على إثرها للمستشفى وخضع لجراحة ناجحة. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر العجوز: توقعت التسجيل من ركلة جزاء.. والأهلي مختلف هذا الموسم

وحسبما علم FilGoal.com فإن بسيوني ينتظر قرار الأطباء مساء اليوم الأحد أو صباح غدا الإثنين النهائي ليحدد موقفه بشأن إمكانية قيادة حرس الحدود من الملعب أمام الأهلي.

وانتصر الحرس على الجونة بنتيجة 2-1 وخسر من سموحة بهدف دون رد في الجولتين الأخيرتين خلال غياب بسيوني عن مقاعد البدلاء.

ويحتل الحرس المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات فيما يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط وله مباراة أقل.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري عبد الحميد بسيوني
نرشح لكم
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر معتصم سالم يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة ضد أهلي جدة مصدر من الزمالك لـ في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا تقرير أنجولي: غياب شيكو بانزا عن الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا خبر في الجول - نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة ومفاجأة وادي دجلة الدوري المصري – نتائج الجولة السابعة ومباريات الثامنة
أخر الأخبار
الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إنتركونتينينتال - الجباس: أحلم بالتسجيل ضد أهلي جدة.. ومواجهة محرز ستكون ممتعة 39 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي 51 دقيقة | الدوري المصري
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما.. تسديدة بجوار المرمى ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال ساعة | كرة سلة
مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513850/خبر-في-الجول-بسيوني-ينتظر-قرار-الأطباء-لحضور-مباراة-الأهلي