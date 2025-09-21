جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا - مانشستر سيتي وأرسنال

رشّح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خصمه أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي مستقبلا.

ويستعد سيتي لمواجهة أرسنال في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد.

وسبق أن عمل أرتيتا مساعدا لجوارديولا في سيتي قبل أن يتقلد منصب المدير الفني في أرسنال منذ 2020.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "منذ وصول ميكيل أرتيتا تحسنت الأمور أكثر، وأعتقد وآمل ألا يحدث ذلك قريبا، عاجلا أم آجلا سيحقق لقب الدوري الإنجليزي وهو أمر طبيعي".

وأضاف "بالطبع تواصلنا أصبح أقل وكلانا مشغول للغاية، لكن نكن حب كبير لبعضنا البعض".

وسيطر ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في آخر 8 مواسم بواقع 6 لسيتي و2 لليفربول.

وحل أرسنال وصيفا في آخر 3 نسخ من المسابقة ما يضعه مرشحا بارزا على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.

فيما يحتل سيتي المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

