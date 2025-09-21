رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

يفضل رودري لاعب مانشستر سيتي التركيز أكثر على التحسن بدلا من التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويستعد سيتي للقاء أرسنال في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف مساءً اليوم الأحد.

وقال رودري لاعب مانشستر سيتي عبر سكاي سبورتس: "لا أعرف إن كنا سننافس على لقب الدوري الإنجليزي أم لا".

وأضاف "نركز على الفترة الحالية، ولا يمكننا التفكير في المنافسة على اللقب، علينا النظر لأنفسنا والتحسن وأن نصبح أقوياء، ونحقق استقرارا على المدى الطويل ثم نتحدث عن هذا الأمر".

وأردف "حاليا أعتقد أن ليفربول وأرسنال مرشحان نوعا ما للفوز بلقب الدوري الإنجليزي نظرا لما قدماه سابقا".

وأتم "لا أعتقد أنهم يعرفون ما يمكننا فعله. لذلك هذه نقطة جيدة بالنسبة لنا. نريد رفع المستوى، ثم نتحدث في فبراير أو مارس المقبلين".

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.

فيما يحتل سيتي المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

