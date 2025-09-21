جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف

كشف فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال أن احتفاله كان سببا في تغيير مسيرته.

ويحتفل جيوكيريس بـ "القناع" وهو أن يضع يديه على وجه احتفالا بالأهداف في إشارة لشخصية "باني الشرير" في سلسلة أفلام "باتمان" أو الرجل الوطواط.

وقال جيوكيريس لاعب أرسنال عبر سكاي سبورتس: "احتفالي بالأهداف غير مسيرتي؟ نعم، يبدو الأمر منطقيا بعض الشيء بالنظر لما حدث لاحقا".

وأضاف "بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة بدأت تسجيل مزيد من الأهداف وهذا ما جعلني أرتدي القناع أكثر".

صاحب الـ 26 عاما انضم لصفوف أرسنال في الصيف الجاري بعد مفاوضات طويلة الأمد مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

المهاجم السويدي المنضم مقابل 63 مليون يورو يرتدي القميص رقم 14 مع أرسنال.

وسجل جيوكيريس 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي.

وخلال الموسم الجاري مع أرسنال سجل 3 أهداف في 5 مباريات بجميع المسابقات.

ويستعد أرسنال للقاء مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد في السادسة والنصف مساءً في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.