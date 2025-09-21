قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - إيفرتون

يرى برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن ليفربول هو المنافس الأبرز لفريقه وليس أرسنال.

ويستعد سيتي للقاء أرسنال في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

وقال برناردو سيلفا عبر سكاي سبورتس: "المنافسون مختلفون، مانشستر يونايتد يمر بمرحلة صعبة خلال السنوات الأخيرة لكنه منافس حقيقي لأننا من نفس المدينة".

وأضاف "منافسنا الأكبر بلا منازع هو ليفربول، نافسونا على الألقاب، ونجحوا أيضا في الفوز بها".

وأكمل "أرسنال يتحسن باستمرار على مدار السنوات وبدأ المنافسة على الألقاب، حتى لو لم يصل بعد إلى مستوى الفوز بها".

وأتم "لكن حتى الآن غريمنا الأكبر هو ليفربول".

وسيطر ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في آخر 8 مواسم بواقع 6 لسيتي و2 لليفربول.

وحل أرسنال وصيفا في آخر 3 نسخ من المسابقة ما يضعه مرشحا بارزا على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.

فيما يحتل سيتي المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

أرسنال مانشستر سيتي برناردو سيلفا الدوري الإنحليزي
