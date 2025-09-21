معتصم سالم يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة ضد أهلي جدة

أوضح معتصم سالم المدرب المساعد لـ بيراميدز موقف رمضان صبحي من المشاركة ضد أهلي جدة في نهائي كأس القارات الـ 3.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا على أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم الثلاثاء المقبل في أولى بطولات كأس إنتركونتينتينال 2025.

وكان بيراميدز قد فاز بنتيجة 3-0 على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في ملعب الدفاع الجوي الأسبوع الماضي.

وقال المدرب المساعد لـ بيراميدز عبر MBC أكشن: "استبعاد رمضان صبحي؟ رمضان كان مصابا وعاد خلال مباراة أوكلاند وسنحدد موقفه من المشاركة ضد أهلي جدة".

ولم يتواجد رمضان في قائمة بيراميدز في أي مباراة الموسم الحالي في الدوري المصري.

وتواجد جناح منتخب مصر في قائمة الفريق ضد أوكلاند وشارك لمدة 13 دقيقة ثم غاب ضد زد في الجولة السابعة من الدوري.

وسبق أن كشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "رمضان صبحي يغيب عن مواجهة زد بسبب الإجهاد العضلي".

ويتواجد رمضان في قائمة بيراميدز التي سافرت للسعودية لمواجهة بطل آسيا. (تعرف على القائمة)