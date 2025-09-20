قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي ضد أهلي جدة في إنتركونتينينتال

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز القائمة المستدعاه لمباراة الفريق ضد أهلي جدة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.

وعاد رمضان صبحي للقائمة مرة أخرى بعد غيابه عنها في مباراة الفريق الماضية ضد زد.

ويتواجد فيستون ماييلي في القائمة بجانب وليد الكرتي وبلاتي توريه أيضا.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الإثنين بملعب المباراة.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة الهلال التي انتهت 3-3 بالدوري السعودي كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا "بوبو" - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

رمضان صبحي أهلي جدة بيراميدز إنتركونتينينتال
