بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين
السبت، 20 سبتمبر 2025 - 22:17
كتب : FilGoal
تعادل نانت مع ضيفه رين بهدفين لمثلهما في اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
تقدم للضيوف لودوفيك بلاس لاعب نانت السابق في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 35 أضاف إستيبان لوبول الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 64 قلص جونيور موانجا الفارق لصالح نانت.
وغادر مصطفى محمد في الدقيقة 67، حيث أتى ياسين بنحطاب بدلا منه.
وأهدر ماكس أبلين ركلة جزاء كادت تمنح نانت الفوز في الدقيقة 92.
وأخيرا سجل يوسف العربي الهدف الثاني في الدقيقة 96 بعد تمريرة من ماكس أبلين.
النتيجة تركت رين في المركز السادس مؤقتا برصيد 8 نقاط.
أما نانت فيحتل المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط بعد تعادل أول، تلا فوز وحيد و3 هزائم.
