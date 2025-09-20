برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي

عبر برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد عن شعوره بالفخر بعد الوصول لـ100 هدف فريقه.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى النقطة 7 ويرتقي للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها برونو فيرنانديز وكاسيميرو، وهدف تشيلسي سجله المدافع تشالوباه.

وقال برونو عقب مباراة تشيلسي لـ بي بي سي: "كل هدف منهم مهم، وهي لحظة عظيمة بالنسبة لي أن أحقق هذا الإنجاز مع ناد عريق مثل مانشستر يونايتد ولن أخفي ذلك، أريد تسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة الفريق وهذا هو الأهم".

وأضاف في نهاية المباراة كنّا أقوياء جدًا في الدفاع عن منطقتنا وأجبرناهم على الاعتماد على الكرات العرضية".

وواصل "حصلنا على البطاقة الحمراء لتشيلسي لأن عقلية الفريق كانت أن نبدأ المباراة بقوة كبيرة. على اللاعبين أن يجروا خلف الكرة في كل مرة يذهب بن إليها، وهذا ما فعله برايان تماما".

وأتم تصريحاته "بطاقة يونايتد الحمراء لم تغيّر شيئًا بالنسبة لنا. كنا نريد إغلاق العمق. من دون ديلاپ الذي يقوم بتلك التحركات، يحاول جواو بيدرو الربط بين الخطوط، لذا منحناهم فرصة اللعب على الأطراف ثم أوقفناهم عبر أجنحتنا. وكان مدافعونا في القلب ممتازين في حماية منطقة الجزاء."