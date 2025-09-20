مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 21:43

كتب : عمرو عبد المنعم

برونو - مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي ليرفع رصيده إلى النقطة 7 ويرتقي للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس.

شهدت المباراة إثارة كبيرة من بدايتها بعد طرد روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي، ثم طرد كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول بصاروخي مبابي وميليتاو.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويعزز صدارته

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها برونو فيرنانديز وكاسيميرو، وهدف تشيلسي سجله المدافع تشالوباه.

ولم يخسر مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي آخر 13 مباراة، وذلك بعدما فاز في 6 وتعادل في 7.

Image

وصف المباراة

جاءت المبارة مثيرة من البداية وتلقى تشيلسي ضربة موجعة بعد طرد حارسه روبرت سانشيز في الدقيقة 5 بسبب إعاقة بريان مبومو خارج منطقة الجزاء.

وبعد الطرد أجرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تبديل مزدوج بخروج كل من إستيفاو وبيدرو نيتو وإشراك الحارس الثاني يورجنسن وأيضا المدافع توسين.

واستغل مانشستر يونايتد حالة الطرد في تشيلسي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق برونو فيرنانديز.

وعقب الهدف أجرى ماريسكا التبديل الثالث لتشيلسي بخروج كول بالمر ونزول سانتوس.

واستمر تفوق مانشستر يونايتد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق كاسيميرو بضربة رأسية بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الإثارة لم تنته هنا وشهدت المباراة حالة الطرد الثانية وهذه المرة لمانشستر يونايتد بعدما تلقى لاعبه كاسيميرو الإنذار الثاني والطرد، وذلك في الدقيقة 45+5 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سجل تشيلسي هدفا برضبة رأسية من المدافع ويسلي فوفانا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وحاول تشيلسي التسجيل وتقليص الفارق إلى أن نجح في ذلك في الدقيقة 80 بضربة رأسية من المدافع تشالوباه بعد عرضية متقنة من رييس جيمس.

واستمرت محاولات تشيلسي لتسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يوناتيد.

تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(1) تشيلسي.. فوز الأحمر تعادل مثير بين توتنام وبرايتون.. وكريستال بالاس يزيد أوجاع وست هام التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة لا حاجة لـ "توقيت سلوت".. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد بثنائية ضد إيفرتون
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين 6 دقيقة | المحترفون
برونو: الوصول لـ100 هدف مع مانشستر يونايتد لحظة عظيمة بالنسبة لي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كارباخال: بدايتنا للموسم مثالية.. ونقترب من تطبيق طريقة ألونسو 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال 32 دقيقة | كرة سلة
مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا ساعة | الدوري المصري
ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513822/مع-الكروت-الحمراء-والتفوق-في-أولد-ترافورد-مانشستر-يونايتد-يهزم-تشيلسي