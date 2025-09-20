مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي

فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي ليرفع رصيده إلى النقطة 7 ويرتقي للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس.

شهدت المباراة إثارة كبيرة من بدايتها بعد طرد روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي، ثم طرد كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها برونو فيرنانديز وكاسيميرو، وهدف تشيلسي سجله المدافع تشالوباه.

ولم يخسر مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي آخر 13 مباراة، وذلك بعدما فاز في 6 وتعادل في 7.

وصف المباراة

جاءت المبارة مثيرة من البداية وتلقى تشيلسي ضربة موجعة بعد طرد حارسه روبرت سانشيز في الدقيقة 5 بسبب إعاقة بريان مبومو خارج منطقة الجزاء.

وبعد الطرد أجرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تبديل مزدوج بخروج كل من إستيفاو وبيدرو نيتو وإشراك الحارس الثاني يورجنسن وأيضا المدافع توسين.

واستغل مانشستر يونايتد حالة الطرد في تشيلسي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق برونو فيرنانديز.

video:1

وعقب الهدف أجرى ماريسكا التبديل الثالث لتشيلسي بخروج كول بالمر ونزول سانتوس.

واستمر تفوق مانشستر يونايتد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق كاسيميرو بضربة رأسية بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

video:2

لكن الإثارة لم تنته هنا وشهدت المباراة حالة الطرد الثانية وهذه المرة لمانشستر يونايتد بعدما تلقى لاعبه كاسيميرو الإنذار الثاني والطرد، وذلك في الدقيقة 45+5 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سجل تشيلسي هدفا برضبة رأسية من المدافع ويسلي فوفانا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وحاول تشيلسي التسجيل وتقليص الفارق إلى أن نجح في ذلك في الدقيقة 80 بضربة رأسية من المدافع تشالوباه بعد عرضية متقنة من رييس جيمس.

video:3

واستمرت محاولات تشيلسي لتسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يوناتيد.