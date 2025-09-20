بصاروخي مبابي وميليتاو.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويعزز صدارته

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول بثنائية.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وسجل إيدير ميليتاو وكيليان مبابي هدفي ريال مدريد في إسبانيول.

أخبار متعلقة:
دي زيربي: طرد كارباخال مبالغ فيه.. وركلة جزاء ريال مدريد غير صحيحة ريال مدريد يوضح إصابة ألكسندر أرنولد رودريجو: شائعات الرحيل من ريال مدريد؟ أنا معتاد على ذلك مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني لكن الفريق الكتالوني لديه مباراة أمام خيتافي غدا الأحد.

في المقابل توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق 15 نقطة في 5 جولات ليحقق العلامة الكاملة.

تكريم مغربي

حرص نادي ريال مدريد على تكريم المغربي عبد الرحيم أوحيدة قبل انطلاق مباراة إسبانيول.

اوحيدة الناجي من زلزال المغرب 2023 والذي فقد عائلته بالكامل وظهر أنذاك مرتديا قميص ريال مدريد نا ترحاب شديد من جماهير ونجوم الفريق الملكي على أرضية ملعب سنتياجو برنابيو.

وصف المباراة

بدأ إسبانيول المباراة بالهجوم على مرمى ريال مدريد، وسدد إكسبوسيتو تسديدة قوية تصدى لها تيبو كورتوا.

ورد ريال مدريد بانطلاقة من ألفارو كاريراس الذي أرسل تمريرة قصيرة نحو منطقة الجزاء في اتجاه مبابي ولكن تصدى لها حارس إسبانيول.

وسدد إيدير ميليتاو تسديدة صاروخية في الدقيقة 22 لتسكن شباك حارس مرمى إسبانيول محرزا الهدف الأول.

وأهدر فينسيوس جونيور فرصة تعزيز تقدم ريال مدريد وسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني واصل ريال مدريد هجومه على مرمى إسبانيول بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.

وسدد كيليان مبابي تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 47 محرزا الهدف الثاني.

وأرسل خوفري كاريراس لاعب إسبانيول كرة عرضية من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء وصلت الى روبرتو فرنانديز الذي سددها بالرأس ولكن تصطدم بالدفاع وتمر الى ركلة ركنية.

وبعد تمريرة بينية رائعة من فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد بالقرب من منطقة الجزاء وصلت الى كيليان مبابي الذي سددها ولكن مرت عالية.

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(1) تشيلسي.. فوز الأحمر تعادل مثير بين توتنام وبرايتون.. وكريستال بالاس يزيد أوجاع وست هام سولي: اللعب ببساطة هي أفضل نصيحة حصلت عليها من رانييري مؤتمر جاسبريني: لاتسيو فريق رائع.. ولا أتذكر سوى الانتصارات في الدربي التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي
أخر الأخبار
سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال 3 دقيقة | كرة سلة
مع الكروت الحمراء والتفوق في "أولد ترافورد".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يطالب بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا ساعة | الدوري المصري
ألونسو: لهذا السبب أستبدل فينيسيوس.. ومبابي مركزه مختلف ضد إسبانيول ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي ضد أهلي جدة في إنتركونتينينتال 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري 2 ساعة | الكرة المصرية
بصاروخي مبابي وميليتاو.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويعزز صدارته 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513816/بصاروخي-مبابي-وميليتاو-ريال-مدريد-يفوز-على-إسبانيول-ويعزز-صدارته