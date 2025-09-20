بصاروخي مبابي وميليتاو.. ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويعزز صدارته

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول بثنائية.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وسجل إيدير ميليتاو وكيليان مبابي هدفي ريال مدريد في إسبانيول.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني لكن الفريق الكتالوني لديه مباراة أمام خيتافي غدا الأحد.

في المقابل توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق 15 نقطة في 5 جولات ليحقق العلامة الكاملة.

تكريم مغربي

حرص نادي ريال مدريد على تكريم المغربي عبد الرحيم أوحيدة قبل انطلاق مباراة إسبانيول.

اوحيدة الناجي من زلزال المغرب 2023 والذي فقد عائلته بالكامل وظهر أنذاك مرتديا قميص ريال مدريد نا ترحاب شديد من جماهير ونجوم الفريق الملكي على أرضية ملعب سنتياجو برنابيو.

لفتة رائعة من النادي الملكي 👑👏 ▪️الشاب الصغير عبد الرحيم أوحيدة الناجي من زلزال المغرب 2023والذي فقد عائلته ظهر بعد الحادث حينها يبكي مرتديًا قميص ريال مدريد على التلفاز 🇲🇦 ▪️ريال مدريد دعى الشاب المغربي إلى إسبانيا وساعده على الدراسة ثم ضمه لأكاديمية النادي 🤩 ▪️اليوم تكوم… pic.twitter.com/dAmkjgFwk7 — FilGoal (@FilGoal) September 20, 2025

وصف المباراة

بدأ إسبانيول المباراة بالهجوم على مرمى ريال مدريد، وسدد إكسبوسيتو تسديدة قوية تصدى لها تيبو كورتوا.

ورد ريال مدريد بانطلاقة من ألفارو كاريراس الذي أرسل تمريرة قصيرة نحو منطقة الجزاء في اتجاه مبابي ولكن تصدى لها حارس إسبانيول.

وسدد إيدير ميليتاو تسديدة صاروخية في الدقيقة 22 لتسكن شباك حارس مرمى إسبانيول محرزا الهدف الأول.

وأهدر فينسيوس جونيور فرصة تعزيز تقدم ريال مدريد وسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني واصل ريال مدريد هجومه على مرمى إسبانيول بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.

وسدد كيليان مبابي تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 47 محرزا الهدف الثاني.

وأرسل خوفري كاريراس لاعب إسبانيول كرة عرضية من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء وصلت الى روبرتو فرنانديز الذي سددها بالرأس ولكن تصطدم بالدفاع وتمر الى ركلة ركنية.

وبعد تمريرة بينية رائعة من فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد بالقرب من منطقة الجزاء وصلت الى كيليان مبابي الذي سددها ولكن مرت عالية.