تعادل مثير بين توتنام وبرايتون.. وكريستال بالاس يزيد أوجاع وست هام

تعادل توتنام مع مضيفه برايتون بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية برايتون ياسين عياري ومينتاه، بينما سجل لتوتنام ريتشارليسون وفان هيكي مدافع برايتون بالخطأ في مرماه.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل برايتون إلى النقطة 5 في المركز الـ13.

في مباراة أخرى فاز كريستال بالاس على وست هام بهدفين دون رد.

ووصل كريستال بالاس إلى النقطة 9 في المركز الرابع، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 3 في المركز الـ18.

وتعادل بيرنلي مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق، ليصل الأول إلى النقطة 4 في المركز الـ16، ورفع نوتنجهام رصيده إلى النقطة 5 في المركز الـ14.

وأخيرا تلقى ولفرهامبتون الخسارة السادسة له في الدوري هذا الموسم، بعدما تعرض للهزيمة أمام ليدز يونايتد 3-1.

ويستمر ولفرهامبتون دون نقاط في المركز الأخير، ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 7 في المركز التاسع.