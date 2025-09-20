التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي

يقود براين مبيومو هجوم فريقه مانشستر يونايتد في مواجهة تشيلسي.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: بايندير

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – دورجو – كاسيميرو

الهجوم: بريان مبيومو – بنجامين سيسكو – أماد ديالو

على الجانب الآخر يشارك كول بالمر في تشكيل تشيلسي الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: رييس جيمس – تشالوباه – ويسلي فوفانا – مارك كوكوريا

الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو – إستيفاو

الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بديرو نيتو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، ويأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.