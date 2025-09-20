سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم

أبدى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول سعادته بالفوز على إيفرتون وخاصة تفوق الفريق في الدقائق الأخيرة وعدم خوض أوقات صعبة كما حدث في المباريات الماضية.

وانتصر ليفربول بنتيجة 2-1 على إيفرتون في دربي ميرسيسايد في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر بي إن سبورتس: "تأثر الأداء قليلا بعدما خضنا 3 مباريات خلال 7 أيام، الأمر مرهق لكنني سعيد بتحقيق الفوز في الدربي".

وأضاف "تحلينا بالصلابة الذهنية والبدنية في الشوط الثاني وهو ما تجلى في منع الخصم من التسجيل كما سنحت لنا أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثالث، والأمور سارت على أفضل ما يرام مقارنة بالمباريات الأخرى".

وأتم "سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم، وكنت أدرك صعوبة المباراة، والبداية تبدو جيدة في الوقت الحالي".

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة والعلامة الكاملة بعد 5 جولات، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط وتراجع للمركز السابع.

وخلال أول 5 مباريات للريدز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حسموا الانتصار بهدف بعد الدقيقة 80 أو الوقت بدلا من الضائع.

واليوم على ملعب أنفيلد وفي الدربي ظن البعض أن الأمر ربما يتكرر مجددا، لكن ليفربول حسم الأمر مبكرا دون الحاجة لـ "توقيت سلوت".

وللمرة الخامسة يفوز ليفربول في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي بعد مواسم 1978-79 و1990-91 و2018-19 و2019-20.

وسجل ليفربول للمباراة رقم 39 على التوالي في الدوري الإنجليزي معززا رقمه القياسي وكثالث أطول سلسلة تهديف في الدوري الإنجليزي بعد أرسنال وتوتنام.

ولا يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي عندما يتقدم في النتيجة على ملعب أنفيلد (فاز في 96 مباراة وتعادل في 10).