سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أبدى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول سعادته بالفوز على إيفرتون وخاصة تفوق الفريق في الدقائق الأخيرة وعدم خوض أوقات صعبة كما حدث في المباريات الماضية.

وانتصر ليفربول بنتيجة 2-1 على إيفرتون في دربي ميرسيسايد في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر بي إن سبورتس: "تأثر الأداء قليلا بعدما خضنا 3 مباريات خلال 7 أيام، الأمر مرهق لكنني سعيد بتحقيق الفوز في الدربي".

أخبار متعلقة:
لا حاجة لـ "توقيت سلوت".. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد بثنائية ضد إيفرتون جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط

وأضاف "تحلينا بالصلابة الذهنية والبدنية في الشوط الثاني وهو ما تجلى في منع الخصم من التسجيل كما سنحت لنا أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثالث، والأمور سارت على أفضل ما يرام مقارنة بالمباريات الأخرى".

وأتم "سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم، وكنت أدرك صعوبة المباراة، والبداية تبدو جيدة في الوقت الحالي".

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة والعلامة الكاملة بعد 5 جولات، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط وتراجع للمركز السابع.

وخلال أول 5 مباريات للريدز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حسموا الانتصار بهدف بعد الدقيقة 80 أو الوقت بدلا من الضائع.

واليوم على ملعب أنفيلد وفي الدربي ظن البعض أن الأمر ربما يتكرر مجددا، لكن ليفربول حسم الأمر مبكرا دون الحاجة لـ "توقيت سلوت".

وللمرة الخامسة يفوز ليفربول في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي بعد مواسم 1978-79 و1990-91 و2018-19 و2019-20.

وسجل ليفربول للمباراة رقم 39 على التوالي في الدوري الإنجليزي معززا رقمه القياسي وكثالث أطول سلسلة تهديف في الدوري الإنجليزي بعد أرسنال وتوتنام.

ولا يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي عندما يتقدم في النتيجة على ملعب أنفيلد (فاز في 96 مباراة وتعادل في 10).

أرني سلوت الدوري الإنجليزي ليفربول إيفرتون
نرشح لكم
التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة لا حاجة لـ "توقيت سلوت".. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد بثنائية ضد إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) إيفرتون.. فوز الريدز تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط من ليفربول.. مهاجم نيوكاسل يختار نجمه المفضل في الدوري الإنجليزي أموريم: بابا الفاتيكان لن يجعلني أغير أفكاري
أخر الأخبار
التشكيل - مبيومو يقود هجوم مانشستر يونايتد.. وبالمر أساسي مع تشيلسي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ساري: لاتسيو وروما يكرهان بعضهما البعض رياضيا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فخر الدين بن يوسف إلى الاتحاد المنستيري 29 دقيقة | الوطن العربي
مدرب كريمونيزي: فاردي يعاني من إصابة عضلية 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف 40 دقيقة | رياضة نسائية
سلوت: سعداء بالفوز بكل النقاط الممكنة منذ بداية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب ساعة | الدوري الإنجليزي
جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513803/سلوت-سعداء-بالفوز-بكل-النقاط-الممكنة-منذ-بداية-الموسم