إيكيتيكي: قاتلنا حتى النهاية للفوز ضد إيفرتون.. وهذه مشكلة المدرب

أبدى هوجو إيكيتيكي سعادته بالفوز والتسجيل في دربي ميرسيسايد ضد إيفرتون، وتحدث عن المنافسة مع ألكسندر إيزاك مستقبلا.

وأضاف الفرنسي الشاب ثاني أهداف ليفربول والذي منح الريدز الفوز بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال الفرنسي عبر سكاي سبورتس: "يا له من شعور رائع بعد الفوز على إيفرتون".

وأكمل "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وهو ما حدث، قاتلنا حتى النهاية للفوز باللقاء".

وأضاف عبر شبكة TNT سبورتس: "تواجد إيزاك سيساعدني وسأطور من نفسي وربما سيأتي الوقت الذي سنلعب فيه سويا وآمل حدوث ذلك".

وأتم "صداع للمدرب بعدما سجلت اليوم؟ هذه مشكلة المدرب وأنا أقوم بعملي، وهو أمر رائع".

وشارك السويدي كبديل لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بدلا من إيكيتيكي في الدقيقة 68.

سجل ثنائية ليفربول كل من ريان جرافنبيرخ وهوجو إيكيتيكي، فيما سجل إدريسا جانا جاي هدف إيفرتون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة والعلامة الكاملة بعد 5 جولات، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط وتراجع للمركز السابع.