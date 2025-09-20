جرافنبرخ: إذا استلم صلاح الكرة نعرف أنه سيقدم تمريرة مذهلة

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

هدف واحتفال جرافنبيرخ - ليفربول - إيفرتون

أشاد ريان جرافنبرخ لاعب ليفربول بتمريرات زميله محمد صلاح.

وفاز ليفربول على إيفرتون بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جرانفبرخ هدف ليفربول الأول في المباراة بصناعة من محمد صلاح.

وقال جرافنبرخ عبر شبكة TNT: "لم أسجل العديد من الأهداف في الموسم الماضي، لذلك فإن التسجيل في مباراة الدربي شعور رائع".

وواصل "نعرف أنه إذا استلم محمد صلاح الكرة سيقوم بتمريرة مذهلة".

وتابع "كنا نعرف أن لدينا 3 مباريات خلال 7 أيام ونعرف أم الأمر صعب جدا في إنجلترا لكننا استعدينا بشكل جيد وسنواصل التقدم".

وكشف "المدرب منحي الثقة وأصبح لدي حرية أكبر هذا الموسم، الموسم الماضي كنت ألعب كارتكاز متأخر جدا ولكن الآن يمكنني التقدم إلى الأمام".

وأتم "لدينا مجموعة جيدة وتعاقدنا مع لاعبين مميزين، الأمر لا يقتصر فقط على التشكيل الأساسي، نحن مثل العائلة وندفع بعضنا البعض للأمام".

واستمر ليفربول في صدارة الدوري محققا العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيق الفوز في جميع مبارياته.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز ريان جرافنبرخ
