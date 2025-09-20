لا حاجة لـ "توقيت سلوت".. ليفربول يحسم دربي ميرسيسايد بثنائية ضد إيفرتون

لم يحتج ليفربول إلى "توقيت سلوت" في دربي ميرسيسايد وانتصر على إيفرتون بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية ليفربول كل من ريان جرافنبيرخ وهوجو إيكيتيكي، فيما سجل إدريسا جانا جاي هدف إيفرتون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة والعلامة الكاملة بعد 5 جولات، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط وتراجع للمركز السابع.

وخلال أول 5 مباريات للريدز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حسموا الانتصار بهدف بعد الدقيقة 80 أو الوقت بدلا من الضائع.

واليوم على ملعب أنفيلد وفي الدربي ظن البعض أن الأمر ربما يتكرر مجددا، لكن ليفربول حسم الأمر مبكرا دون الحاجة لـ "توقيت سلوت".

وللمرة الخامسة يفوز ليفربول في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي بعد مواسم 1978-79 و1990-91 و2018-19 و2019-20.

وسجل ليفربول للمباراة رقم 39 على التوالي في الدوري الإنجليزي معززا رقمه القياسي وكثالث أطول سلسلة تهديف في الدوري الإنجليزي بعد أرسنال وتوتنام.

ولا يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي عندما يتقدم في النتيجة على ملعب أنفيلد (فاز في 96 مباراة وتعادل في 10).

التشكيل

بدأ صلاح أساسيا في تشكيل الريدز فيما جلس فلوريان فيرتز على مقاعد البدلاء لأول مرة.

وعاد دومينيك سوبوسلاي لقيادة الوسط بعدما تواجد كونور برادلي في مركز الظهير الأيمن.

وصف المباراة

10 دقائق فقط كانت كافية ليتقدم ليفربول بهدف أول عن طريق ريان جرافنبيرخ بلمسة رائعة حوّل بها عرضية محمد صلاح في الشباك معلنا تقدم الريدز.

ورفع الهولندي رصيده لهدفين هذا الموسم وهو نفس العدد الذي سجله خلال الموسمين الماضيين بقميص ليفربول.

وأصبح رابع لاعب لليفربول يسجل في الدربي بعد دريك كويت وجورجينيو فينالدوم وكودي جاكبو.

video:1

وحاول صلاح بإطلاق تسديدة على مرمى جوردان بيكفورد لكنها علت العارضة في الدقيقة 17.

ظل ليفربول مستحوذا على الكرة وبدأ إيفرتون في الخروج من مناطقه الدفاعية في منتصف الشوط الأول عن طريق كيرنان دوسبيري هال.

وفي الدقيقة 29 مرر جرافنبيرخ بينية أرضية لهوجو إيكتيكي الذي سدد مباشرة كرة أرضية سكنت الشباك معززة من تقدم ليفربول.

وأصبح الهولندي جرافنبيرخ أصغر لاعب يسجل ويصنع في الدربي مع ليفربول بعمر 23 عاما و127 يوما.

video:2

وحاول إليمان ندياي أن يقلص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن أليسون تصدى لها بسهولة لتنتهي أول 45 دقيقة بثنائية حمراء.

في الشوط الثاني تألق بيكفورد في التصدي لتسديدة أرضية من محمد صلاح في الدقيقة 56.

وسرعان ما رد إيفرتون بهدف تقليص الفارق بهدف السنغالي إدريسا جاي بتسديدة قوية بعد تمهيد رائع من ندياي في الدقيقة 58.

وأصبح لاعب الوسط السنغالي ثاني أكبر لاعب يسجل للتوفيز في الدربي بعمر 35 عاما و359 يوما بعد سام شيدجوزي صاحب الـ 37 عاما.

بعد الهدف أجرى أرني سلوت تغييرين بمشاركة فلوريان فيرتز وكورتيس جونز بدلا من جاكبو وماك أليستر في الدقيقة 61.

وظهر ألكسندر إيزاك لأول مرة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي في الدقيقة 67 بدلا من إيكيتيكي.

وحاول كوناتي برأسية تسجيل هدف الريدز الثالث لكن الدفاع شتتها في الوقت المناسب في الدقيقة 72.

ظلت المباراة هادئة بعض الشيء وسدد جاك جريليش كرة قوية على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكن دون أي خطورة، لتنتهي المباراة بفوز جديد للريدز.