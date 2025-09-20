انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) إيفرتون.. فوز الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت

ق 68: مشاركة إيزاك بدلا من إيكيتيكي

ق 58: جووول تقليص الفارق.. إدريسا جاي يسجل هدف إيفرتون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 56: بيكفورد يمنع صلاح من الثالث بعد استلام وتسديدة أرضية جاءت سهلة في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة ندياي تصل سهلة في يد الحارس

ق 29: جووول إيكيتكي يضيف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية جرافنبيرخ

ق 10: جووول خرافينبيرخ يسجل من صناعة صلاح

بداية اللقاء