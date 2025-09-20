تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 13:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة إيفرتون في دربي ميرسيسايد في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد معقل الريدز في الثانية والنصف ظهرا.

وعاد كونور برادلي لشغل مركز الظهير الأيمن وهو ما يعني عودة دومينيك سوبوسلاي لخط الوسط مجددا.

ويتواجد ألسكندر إيزاك وفلوريان فيرتز على مقاعد بدلاء الريدز.

وجاء تشكيل الريدز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي – ريان خرافينبرخ

الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي – محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء: جورجي مامادراشيفيلي – جو جوميز – واتارا إندو – فلوريان فيرتز – كورتيس جونز – أندرو روبرتسون – جيرمي فيرمبونج – ريو نجوهوما.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.

ليفربول تشكيل ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي إيفرتون
