تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة إيفرتون في دربي ميرسيسايد في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد معقل الريدز في الثانية والنصف ظهرا.

وعاد كونور برادلي لشغل مركز الظهير الأيمن وهو ما يعني عودة دومينيك سوبوسلاي لخط الوسط مجددا.

ويتواجد ألسكندر إيزاك وفلوريان فيرتز على مقاعد بدلاء الريدز.

وجاء تشكيل الريدز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي – ريان خرافينبرخ

الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي – محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء: جورجي مامادراشيفيلي – جو جوميز – واتارا إندو – فلوريان فيرتز – كورتيس جونز – أندرو روبرتسون – جيرمي فيرمبونج – ريو نجوهوما.

Merseyside derby team news is IN! 🔴 #LIVEVE — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2025

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.