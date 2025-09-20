من ليفربول.. مهاجم نيوكاسل يختار نجمه المفضل في الدوري الإنجليزي

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 11:24

نيك فولتمادة - مهاجم نيوكاسل

اختار نيك فولتماده مهاجم نيوكاسل الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا كنجمه المفضل في الدوري الإنجليزي.

وانضم المهاجم الألماني لصفوف نيوكاسل في الصيف الحالي لتعويض رحيل ألكسندر إيزاك إلى ليفربول.

وقال فولتماده عبر سكاي: "نجمي المفضل في الدوري الإنجليزي؟ كريستيانو رونالدو كان مذهلا في مانشستر يونايتد لكنني سأختار ستيفن جيرارد".

وأضاف "ألعب بجيرارد دائما في لعبة فيفا ولديه تسديدات رائعة، أحبها".

وأتم "أفضل اللاعبين الذي يلعبون بقوة ويسددون ويفوزون بالصراعات الثنائية، أعتقد أنه قدّم أداءً رائعا".

وبدأ فولتماده مسيرته بين ناشئي فيردر بريمن، وانتقل إلى شتوتجارت مجانا في صيف 2024.

ولعب فولتماده مع الفريق الأول لبريمن 51 مباراة وسجل هدفين.

بينما لعب مع شتوتجارت 36 مباراة وسجل 18 هدفا.

وفي أول مباراة سجل هدفا مع نيوكاسل قاد به الفريق للفوز على ولفرهامبتون.

نيك فولتماده الدوري الإنجليزي نيوكاسل
