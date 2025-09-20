أموريم: بابا الفاتيكان لن يجعلني أغير أفكاري

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد - الدوري الأوروبي

يأمل روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الحصول على المزيد من الوقت لتطبيق أفكاره وأصر على عدم تغييرها.

ولا يزال أموريم متمسكا بخطة 3-4-2-1 رغم أن الفريق حقق أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ 33 عاما.

كما يعد يونايتد أقل فريق تحقيقا للنقاط في الدوري الإنجليزي منذ أن تولى البرتغالي تدريب الفريق في نوفمبر الماضي.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكثر ناد يواجه الضغوط في العالم تقرير: أموريم لا يزال يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد أموريم: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وهذا هو الفارق الأكبر معه مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي

وقال أموريم لسكاي سبورتس: "لن أغير أفكاري، حتى بابا الفاتيكان لن يجعلني أغيرها".

وأضاف "هذا عملي، هذه مسؤوليتي، هذه حياتي، لن أتغير لكن سأغير النظام، سيكون هناك تطور لكن نحتاج أن نخطو خطوات إيجابية".

وأكمل"إذا كنت لاعبا ولدي مدرب يعيش في ضغط كبير لتغيير أسلوب لعب الفريق، سأنظر للأمر بطريقة مختلفة".

وأردف "عندما تفكر في تأثير أي قرار على الفريق، فكل شيء مهم، سيكون هناك تطور، أحاول فعل الأمر بطريقتي والبعض يفعلها بطريقة مختلفة، آمل أن أحظى بالوقت من أجل التغيير".

وعن مركز برونو فيرنانديز أجاب قائلا: "برونو يريد أن يكون لاعبا حرا لكن عندما لعب كصانع ألعاب تعلق الأمر باستعادة الكرة، ربما لا يحظى بنفس المقدار من الحرية في دخول منطقة جزاء المنافس والتسديد حاليا".

وأوضح "أريد لبرونو أن يلعب أكثر في عمق منتصف الملعب ليكون لديه فرصة استحواذ أكبر على الكرة والتحكم في مجريات اللقاء، نحن نفعل ذلك، ونفتقد لبعض من مجهودات برونو في الهجوم، ربما لأن ماتيوس كونيا لم يتواجد مؤخرا وسأحاول إيجاد التوازن في الفريق".

وأتم "برونو يعمل بشل جيد هو محبط لأننا لا نفوز بالمباريات، أحيانا يريد أن يذهب بعيدا لكن لديه عمل عليه القيام به، ليس مهما أن يقدم برونو أداءً جيدا لكن المهم أن يلعب الفريق بشكل جيد وينتصر".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روبن أموريم
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط من ليفربول.. مهاجم نيوكاسل يختار نجمه المفضل في الدوري الإنجليزي ماركا: مودريك يتدرب مع أوكرانيا لألعاب القوى.. وحلم لوس أنجلوس ماريسكا: استبعاد سترلينج وديساسي؟ الحياة صعبة مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكثر ناد يواجه الضغوط في العالم مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق أوديجارد يسابق الزمن للحاق بمواجهة مانشستر سيتي
أخر الأخبار
العجوز: توقعت التسجيل من ركلة جزاء.. والأهلي مختلف هذا الموسم 9 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد إيفرتون في الدربي.. وعودة سوبوسلاي للوسط 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الاستقرار على الموعد المبدئي لانتخابات النادي الأهلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
محاولات مكثفة من أهلي جدة لتجهيز جالينو أمام بيراميدز 43 دقيقة | الكرة المصرية
تيباس يكشف عن الموقف في حال مواجهة الفرق الإسبانية لخصم إسرائيلي 57 دقيقة | الدوري الإسباني
زانيولو يكشف سبب انتقاله لـ أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
سانتوس يعلن إصابة نيمار ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513780/أموريم-بابا-الفاتيكان-لن-يجعلني-أغير-أفكاري