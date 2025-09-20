أموريم: بابا الفاتيكان لن يجعلني أغير أفكاري

يأمل روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الحصول على المزيد من الوقت لتطبيق أفكاره وأصر على عدم تغييرها.

ولا يزال أموريم متمسكا بخطة 3-4-2-1 رغم أن الفريق حقق أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ 33 عاما.

كما يعد يونايتد أقل فريق تحقيقا للنقاط في الدوري الإنجليزي منذ أن تولى البرتغالي تدريب الفريق في نوفمبر الماضي.

وقال أموريم لسكاي سبورتس: "لن أغير أفكاري، حتى بابا الفاتيكان لن يجعلني أغيرها".

وأضاف "هذا عملي، هذه مسؤوليتي، هذه حياتي، لن أتغير لكن سأغير النظام، سيكون هناك تطور لكن نحتاج أن نخطو خطوات إيجابية".

وأكمل"إذا كنت لاعبا ولدي مدرب يعيش في ضغط كبير لتغيير أسلوب لعب الفريق، سأنظر للأمر بطريقة مختلفة".

وأردف "عندما تفكر في تأثير أي قرار على الفريق، فكل شيء مهم، سيكون هناك تطور، أحاول فعل الأمر بطريقتي والبعض يفعلها بطريقة مختلفة، آمل أن أحظى بالوقت من أجل التغيير".

وعن مركز برونو فيرنانديز أجاب قائلا: "برونو يريد أن يكون لاعبا حرا لكن عندما لعب كصانع ألعاب تعلق الأمر باستعادة الكرة، ربما لا يحظى بنفس المقدار من الحرية في دخول منطقة جزاء المنافس والتسديد حاليا".

وأوضح "أريد لبرونو أن يلعب أكثر في عمق منتصف الملعب ليكون لديه فرصة استحواذ أكبر على الكرة والتحكم في مجريات اللقاء، نحن نفعل ذلك، ونفتقد لبعض من مجهودات برونو في الهجوم، ربما لأن ماتيوس كونيا لم يتواجد مؤخرا وسأحاول إيجاد التوازن في الفريق".

وأتم "برونو يعمل بشل جيد هو محبط لأننا لا نفوز بالمباريات، أحيانا يريد أن يذهب بعيدا لكن لديه عمل عليه القيام به، ليس مهما أن يقدم برونو أداءً جيدا لكن المهم أن يلعب الفريق بشكل جيد وينتصر".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.