بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 01:20

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - محمد النني - الجزيرة

اكتسح الجزيرة مستضيفه بني ياس بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وشارك محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي للجزيرة.

وتقدم الجزيرة بهدف فينيسيوس ميلو في الدقيقة 15 وضاعف برونو دي أوليفيرا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-0 بعدما أضاف عبد الله رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 45+7.

وأنهى ميلو أهداف اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 51.

وخرج إبراهيم عادل في الدقيقة 86 فيما أكمل النني اللقاء كاملا.

ورفع الجزيرة رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن الوحدة المتصدر.

فيما يتذيل بني ياس الترتيب بدون رصيد من النقاط بـ 4 هزائم متتالية.

