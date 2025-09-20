بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي

اكتسح الجزيرة مستضيفه بني ياس بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وشارك محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي للجزيرة.

وتقدم الجزيرة بهدف فينيسيوس ميلو في الدقيقة 15 وضاعف برونو دي أوليفيرا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-0 بعدما أضاف عبد الله رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 45+7.

وأنهى ميلو أهداف اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 51.

نهاية المباراة بفوز نادي الجزيرة على مضيفه بني ياس برباعية نظيفة ⚪⚫✅ شاهد الأهداف ⚽📹#بني_ياس_الجزيرة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/HSlsCi9ZvZ — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 19, 2025

وخرج إبراهيم عادل في الدقيقة 86 فيما أكمل النني اللقاء كاملا.

ورفع الجزيرة رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن الوحدة المتصدر.

فيما يتذيل بني ياس الترتيب بدون رصيد من النقاط بـ 4 هزائم متتالية.