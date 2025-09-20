مؤتمر يايسله - عن "إشارة" خلف العودة بالنتيجة أمام الهلال.. والفخر بتحقيق المعجزة

أوضح ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة سر إشارته للعودة بالنتيجة أمام الهالي.

وفي مباراة ظن الجميع أنها انتهت لصالح الزعيم، تمكن أهلي جدة من العودة والتعادل مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "عندما تواجه فريقا يلعب بطريقة 5-4-1 كان علينا التركيز دفاعيا بشكل أكبر، عانينا من سوء التغطية، ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وأضاف "كنا أكثر حدة في الشوط الثاني في الثنائيات، لم نكن نسمح للهلال بالتحولات، ليس من السهل العودة بالنتيجة أمام الهلال، لكن أشعر بالفخر من العودة وعقلية الفريق".

وأنهى حديثه "إشارتي للفريق بالهجوم بعد هدف الهلال الثالث ليس تصرفا مجنونا، كان لدينا قناعة تامة بتحقيق المعجزة والعودة بالنتيجة والاستمرار بالضغط العالي هو الحل الوحيد للعودة وهذه هي فلسفتنا الفريق".

ويعد هذا التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 2021 عندما تعادل الأهلي مع الهلل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

وللمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين لا يحقق الهلال الفوز بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون رد.

وكذلك لأول مرة لا يخسر الأهلي بعد تأخره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأصبح الهلال الفريسة المفضلة لإيفان توني إذ سجل فيه 6 أهداف في جميع البطولات.

ومن المقرر أن يواجه أهلي جدة منافسه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس إنتركونتينينتال.

وبهذا التعادل وصل الهلال للنقطة الخامسة في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز السابع.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة أيضا في المركز الثامن.

