ماريسكا: استبعاد سترلينج وديساسي؟ الحياة صعبة

رد إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي على تدرب رحيم سترلينج وأكسيل ديساسي بشكل منفرد بعد خروج الثنائي من حساب المدير الفني للبلوز.

ويتدرب الثنائي بشكل منفرد بعد انتهاء سوء الانتقالات الصيفية قبل

وقال إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي: "تأثير سلبي محتمل على سترلينج وديساسي ذهنيا؟ والدي عمره 75 عاما ولمدة 50 عاما عمل كصياد سمك، يعمل يوميا من الثانية إلى العاشرة صباحا، الحياة صعبة".

وأردف "مررت بنفس موقفهما كلاعب، وبالطبع لا تمر بأفضل شعور، لأسباب عديدة يظل الموقف كما هو".

وأتم "النادي منحهما فرصة العمل بالطريقة الصحيحة، هذا ما يمكنني قوله".

وسبق أن أعلن ماريسكا تدريب الثنائي بشكل منفرد وخروجه من حساباته فنيا هذا الموسم.

ويستعد تشيلسي للقاء مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 8 نقاط فيما يحتل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

