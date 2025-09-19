الكونفدرالية - طريق المصري.. الاتحاد الليبي يعود بتعادل سلبي من إثيوبيا أمام ولايتا ديتشا

تعادل الاتحاد الليبي سلبيا مع ولايتا ديتشا الإثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر المصري الفائز من تلك المباراة لمواجهته في الدور الثاني من المسابقة.

وأقيمت المباراة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسيقام لقاء الإياب في طرابلس يوم 27 سبتمبر الجاري لحسم المتأهل للقاء المصري.

وسيطر الفريق الليبي على الكرة في الشوط الأول لكن لم يستغل الفرص لتسجيل الهدف الأول في الـ 45 دقيقة الأولى.

وفي الثاني حاول أصحاب الأرض خطف التقدم لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن محمود عبد المنعم "كهرباء" ساهم في وصول الفريق للمركز الرابع وحجز المقعد الإفريقي قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي صوب القادسية الكويتي.

ويتولى إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق منصب مدير شؤون اللاعبين في النادي.

وسبق أن كشف FilGoal.com وجود اهتمام من الفريق الليبي لضم حسين الشحات جناح الأهلي. (طالع التفاصيل)

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 17-19 أكتوبر ذهابا و24-26 أكتوبر إيابا، ويتأهل منها الفائزين إلى مرحلة المجموعات.