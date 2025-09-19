مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

رودري

لم يحسم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موقف رودري من خوض مباراة أرسنال.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال السادسة والنصف مساء الأحد على ملعب الإمارات ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح بيب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "لا أعلم إذا ما كان رودري جاهزا للمشاركة أساسيا في مباراته الثالثة خلال أسبوع".

وأكمل "لم يصل رودري إلى أعلى مستوياته، إنه من أعظم اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي التدريبية، وركبته في حاجة إلى عملية إعادة تأهيل".

وعن هزيمة الموسم الماضي، رد جوارديولا: "نأمل أن نتكمن هذا الموسم من تقديم أداء أكثر تحديا".

وسقط مانشستر سيتي الموسم الماضي أمام أرسنال بنتيجة كبيرة 5-1.

وردا على تجاوز فترة الموسم الماضي الصعبة: "أعرف ما يقوله الناس، لم يكن الأمر جيدا حقا، أعرف فريقي جيدا"

كما أشاد جوارديولا بفريق أرسنال: "فريق مذهل، ومن أصعب المنافسين في أوروبا، في الموسم الماضي قطعوا خطوة رائعة للأمام، وبالنسبة لي هم الفريق الأكثر صلابة، ولا يرتكبون أخطاء في الدفاع".

وأتم حديثه عن إنفاق آرسنال الصيفي: "كل ما يمكنني قوله هو أنهم كانوا حكيمين، أنفقوا ما يعتقدون أنهم قادرون عليه لمنافسة أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، وقد وصلوا إلى هذا المستوى. لذا، أعتقد أن ميكيل أرتيتا وجد فريقًا بهذه الطريقة، خطوة بخطوة، أرسنال يتحسن".

وتعاقد أرسنال مع جيوكيريس، وإيبيريتشي إيزي، وبييرو هينكابي، ومارتن زوبيمندي، ومادويكي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

