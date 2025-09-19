مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق

أثنى الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول على الدور الذي لعبه النجم الدولي محمد صلاح في فوز الريدز على أتلتيكو مدريد.

وسجل صلاح في انتصار ليفربول المثير على ضيفه أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الأفتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وقال أرني سلوت في مؤتمر صحفي: "أفضل رؤية محمد صلاح كما كان في مباراة أتلتيكو، مشاركًا بشكل كبير، لمس الكرة مرات عديدة، وكان من الممتع مشاهدته".

وأضاف "إيزاك شعر بالإرهاق الجسدي أكثر من أي وقت مضى بعد الدقائق الـ60 التي لعبها أمام أتلتيكو مدريد. سنرى كيف تعافى، وسنفكر في التشكيل في وقت لاحق اليوم".

وقرر سلوت البدء بـ ألكسندر إيزاك الوافد الجديد من نيوكاسل امام أتليتكو مدريد ليسجل ظهوره الأول مع الريدز.

وعن مشاركة هوجو إيكيتيكي وألكسندر إيزاك أوضح "يعتمد الأمر دائمًا على أدائهما. إذا كان كلاهما في أفضل حالاتهما، يُفضل إشراكهما معًا، لكن من الواضح أن لدينا هيكلا مُحددا لخطة 4-3-3، لكن عدد المرات التي أنهينا فيها المباراة بلاعبين رقم 9 (رأسي حربة) في نهاية المباراة تكرر كثيرا أيضا".

وواصل "يستطيع هوجو اللعب من اليسار، وهو أمر مختلف عن أسلوب كودي جاكبو وريو نجوموها وهذا ما يُميز فريقنا. لدينا خيارات مُتعددة، لكن أولا وقبل كل شيء، يجب عليهم جميعا الحفاظ على لياقتهم البدنية للحصول على هذه الخيارات".

وتابع "إذا لم يكونوا جميعًا في حالة بدنية جيدة، فقد نضطر إلى استخدامهما معا في خطة 4-4-2، لكن هذا يعتمد كليًا على مستواهما وعدد اللاعبين المُتاحين لدينا".

وعن مواجهة إيفرتون قال سلوت: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها هؤلاء اللاعبون هذه المباراة، وبالنسبة للجدد أيضًا فليست هي المرة الأولى التي يلعبون فيها في ظروف يكون فيها الكثير من التنافسية والحدة داخل المباراة".

وتابع "يجب أن ينصب التركيز على المنافسة، لكن يجب أيضًا أن يكون على ما نحتاج لفعله من أجل الفوز بالمباراة، وذلك يتطلب اللعب بشراسة، والفوز بالصراعات الثنائية، وكذلك تقديم أداء جيد بالكرة، وعندما لا نملك الكرة أيضا".

وأجاب المدرب الهولندي "الإصابات؟ جميعهم جاهزون. بإمكاني الاختيار بين 21 لاعبا".

وشدد "بالفعل هناك منافسة قوية مع إيفرتون، لكن أعجبني ما فعلوه عند وفاة ديوجو جوتو، وإظهارهم للاحترام".

ويلعب ليفربول ضد إيفرتون ظهر السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

فيما يتواجد إيفرتون في المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد مرور 4 جولات.