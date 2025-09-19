تقرير: الأهلي ينتظر رد رامون دياز.. ومنتخبان ينافساه

قدم الأهلي عرضا للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بحسب تقارير صحفية برازيلية.

وسبق لرامون دياز تدريب الهلال واتحاد جدة بالدوري السعودي وبيراميدز والنصر الإماراتي في المنطقة العربية.

وبحسب شبكة "ESPN" النسخة البرازيلية، فإن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع الثنائي رامون دياز ونجله إيميليانو دياز، حيث تقدم بعرض رسمي ويترقب الرد خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المدربان يدرسان العرض المقدم من الأهلي إلى جانب عروض أخرى من بعض المنتخبات، بينما تبقى إمكانية العودة إلى الدوري البرازيلي قائمة حال وصول عرض قبل نهاية العام.

رامون خاض آخر تجاربه مع أوليمبيا الباراجواياني في يوليو الماضي بعقد يمتد لعام واحد.

تجربة رامون دياز مع أوليمبيا لم تدم طويلا ورحل في أغسطس الماضي، بعدما قاد الفريق في 7 مباريات فقط حقق خلالها انتصارين وتعادلاً، قبل أن يتعرض لثلاث هزائم وتعادل آخر في آخر أربع مواجهات.

كما كشفت التقارير عن تلقي رامون دياز ونجله عرضان آخران من منتخبي بيرو وفنزويلا.

تجربة دياز الأبرز في المنطقة العربية كانت مع الهلال السعودي الذي دربه مرتين.

وتوج دياز خلال فترته الأولى مع الهلال بالدوري وكذلك كأس الملك كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسره لصالح أوراوا الياباني.

وتوج دياز في التجربة الثانية مع الهلال بلقب الدوري في 2021-2022، وخسر نهائي كأس الموسم ذاته أمام الفيحاء، قبل أن يتوج بالكأس في موسم 2022-2023.

بالفوز على الوحدة في النهائي بركلات الترجيح، واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.

كما بلغ نهائي كأس العالم للأندية وحقق الفضية بالخسارة أمام ريال مدريد.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وتعادل الأهلي أمام إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري ليواصل الفريق نزيف النقاط منذ بداية الموسم.

ولم يجمع الأهلي سوى 6 نقاط خلال خمس مواجهات خاضهم الفريق في الدوري حتى الآن ويتواجد في المركز الخامس عشر.